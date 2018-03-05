Азар раскритиковал тактику "Челси" в матче с "Сити"

Атакующий полузащитник "Челси" Эден Азар подверг критике тактику, избранную своим главным тренером Антонио Конте на матч против "Манчестер Сити".

Напомним, после минимального поражения на "Этихад" Конте был обвинен в чрезмерной трусости, а эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп даже назвал игру "синих" преступлением против футбола".



Антонио гневно отреагировал на это мнение, объяснив свою тактику чувством самосохранения — больше всего Конте хотел избежать разгрома, который мог бы стать психологическим ударом по команде, чье состояние и так оставляет желать лучшего.



Однако несогласные с тактикой Конте есть и внутри "Челси". После поражения, оставившего "синих" в пяти очках от топ-4 Премьер-Лиги, Эден вновь выразил недовольство тем, что был вынужден играть нападающего. Бельгиец чувствовал себя изолированным от команды.



"Уходя с поля, я чувствовал что много бегал, но не чувствовал, что играл в футбол. Жаль, что так вышло. Мы могли играть три часа, но я бы все равно не коснулся мяча. У нас стало лучше получаться лишь в концовке: в заключительные 10-15 минут мы больше владели мячом. Однако мы должны были стараться делать это весь матч".



"Считает ли тренер, что я могу играть центрального нападающего? Не знаю. Тренер ставит меня на острие, а я стараюсь изо всех сил. Мы провели неважный матч. Лично мне сложно провести хороший матч, когда ты касаешься мяча только три раза".



"Я пытался прыгать при забросах вперед, но против Отаменди и Лапорта это непросто".



"Нам пришлось сложно. Против "Барселоны" мы хотя бы имели несколько шансов. В том матче мы могли забить. В этом же мы ничего не создали. Нам было сложно найти ответ на их прессинг. Стоило нам завладеть мячом, как нас тут же окружали по три-четыре игрока. У нас не получались даже простые пасы. Мы провели неважный матч. Нам нужно упорно работать, чтобы через неделю сыграть лучше", — сообщил Азар HLN.