Азар раскритиковал тактику "Челси" в матче с "Сити"
Атакующий полузащитник "Челси" Эден Азар подверг критике тактику, избранную своим главным тренером Антонио Конте на матч против "Манчестер Сити".
Напомним, после минимального поражения на "Этихад" Конте был обвинен в чрезмерной трусости, а эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп даже назвал игру "синих" преступлением против футбола".
Антонио гневно отреагировал на это мнение, объяснив свою тактику чувством самосохранения — больше всего Конте хотел избежать разгрома, который мог бы стать психологическим ударом по команде, чье состояние и так оставляет желать лучшего.
Однако несогласные с тактикой Конте есть и внутри "Челси". После поражения, оставившего "синих" в пяти очках от топ-4 Премьер-Лиги, Эден вновь выразил недовольство тем, что был вынужден играть нападающего. Бельгиец чувствовал себя изолированным от команды.
"Уходя с поля, я чувствовал что много бегал, но не чувствовал, что играл в футбол. Жаль, что так вышло. Мы могли играть три часа, но я бы все равно не коснулся мяча. У нас стало лучше получаться лишь в концовке: в заключительные 10-15 минут мы больше владели мячом. Однако мы должны были стараться делать это весь матч".
"Считает ли тренер, что я могу играть центрального нападающего? Не знаю. Тренер ставит меня на острие, а я стараюсь изо всех сил. Мы провели неважный матч. Лично мне сложно провести хороший матч, когда ты касаешься мяча только три раза".
"Я пытался прыгать при забросах вперед, но против Отаменди и Лапорта это непросто".
"Нам пришлось сложно. Против "Барселоны" мы хотя бы имели несколько шансов. В том матче мы могли забить. В этом же мы ничего не создали. Нам было сложно найти ответ на их прессинг. Стоило нам завладеть мячом, как нас тут же окружали по три-четыре игрока. У нас не получались даже простые пасы. Мы провели неважный матч. Нам нужно упорно работать, чтобы через неделю сыграть лучше", — сообщил Азар HLN.
05.03.2018 16:00
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Последние комментарии:
Мората настолько дерево, что даже Азара пихают не по позиции.
Скоро на месте носатого дыркача будет играть.
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а где критика-то?
Джейми Рэднапп начал чТО-то понимать в тактике? ЛОЛ
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Крыса вылезла из норы
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парика сначала куртонос обоссал,теперь сам созар,ору.
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Обиделся что не смог сделать обводки, бедняжка.
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согласен с эденом азар, мы должны были сыграть лучше
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Да и так всё ясно кто на что горазд
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это начало конца для Озара в Челся
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с таким составом только сосать могут
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Вы ни в чем не виноваты. У вас тренер баба, которая вам не позволяет идти в атаку. Некая сука, которая много лает, но ссытся. Хотя раньше я считал ее кобелем
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"Я пытался прыгать...."
сукаааа ору)
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