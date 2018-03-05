Азар раскритиковал тактику "Челси" в матче с "Сити"

Эден Азар Атакующий полузащитник "Челси" Эден Азар подверг критике тактику, избранную своим главным тренером Антонио Конте на матч против "Манчестер Сити".

Напомним, после минимального поражения на "Этихад" Конте был обвинен в чрезмерной трусости, а эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп даже назвал игру "синих" преступлением против футбола".

Антонио гневно отреагировал на это мнение, объяснив свою тактику чувством самосохранения — больше всего Конте хотел избежать разгрома, который мог бы стать психологическим ударом по команде, чье состояние и так оставляет желать лучшего.

Однако несогласные с тактикой Конте есть и внутри "Челси". После поражения, оставившего "синих" в пяти очках от топ-4 Премьер-Лиги, Эден вновь выразил недовольство тем, что был вынужден играть нападающего. Бельгиец чувствовал себя изолированным от команды.

"Уходя с поля, я чувствовал что много бегал, но не чувствовал, что играл в футбол. Жаль, что так вышло. Мы могли играть три часа, но я бы все равно не коснулся мяча. У нас стало лучше получаться лишь в концовке: в заключительные 10-15 минут мы больше владели мячом. Однако мы должны были стараться делать это весь матч".

"Считает ли тренер, что я могу играть центрального нападающего? Не знаю. Тренер ставит меня на острие, а я стараюсь изо всех сил. Мы провели неважный матч. Лично мне сложно провести хороший матч, когда ты касаешься мяча только три раза".

"Я пытался прыгать при забросах вперед, но против Отаменди и Лапорта это непросто".

"Нам пришлось сложно. Против "Барселоны" мы хотя бы имели несколько шансов. В том матче мы могли забить. В этом же мы ничего не создали. Нам было сложно найти ответ на их прессинг. Стоило нам завладеть мячом, как нас тут же окружали по три-четыре игрока. У нас не получались даже простые пасы. Мы провели неважный матч. Нам нужно упорно работать, чтобы через неделю сыграть лучше", — сообщил Азар HLN.



Метки Азар, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 05.03.2018 20:00 # fc-oil
    Мората настолько дерево, что даже Азара пихают не по позиции.
    Скоро на месте носатого дыркача будет играть.

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  2. shaldyk 05.03.2018 18:24 # shaldyk
    а где критика-то?
    Джейми Рэднапп начал чТО-то понимать в тактике? ЛОЛ

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  3. puhovik-vengera 05.03.2018 16:41 # puhovik-vengera
    Крыса вылезла из норы

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  4. rap-woiska 05.03.2018 16:38 # rap-woiska
    парика сначала куртонос обоссал,теперь сам созар,ору.

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  5. mcfc-fantactic 05.03.2018 16:27 # mcfc-fantactic
    Обиделся что не смог сделать обводки, бедняжка.

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  6. denis-opeercot 05.03.2018 16:25 # denis-opeercot
    согласен с эденом азар, мы должны были сыграть лучше

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  7. blueswin 05.03.2018 16:22 # blueswin
    Да и так всё ясно кто на что горазд

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  8. jigalenko 05.03.2018 16:15 # jigalenko
    это начало конца для Озара в Челся

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  9. ksax 05.03.2018 16:09 # ksax
    с таким составом только сосать могут

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  10. stepalex 05.03.2018 16:08 # stepalex
    Вы ни в чем не виноваты. У вас тренер баба, которая вам не позволяет идти в атаку. Некая сука, которая много лает, но ссытся. Хотя раньше я считал ее кобелем

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  11. sausage 05.03.2018 16:05 # sausage
    "Я пытался прыгать...."
    сукаааа ору)

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