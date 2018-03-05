FA опасается, что за желтой лентой Гвардиолы последует символика ИГИЛ

Пеп Гвардиола Председатель FA Мартин Гленн опасается, что вслед за желтой лентой на одежде Пепа Гвардиолы последует еще более радикальная символика - например, в поддержку ИГИЛ (запрещенной в России организации).

К вечеру понедельника рулевой "Манчестер Сити" должен объяснить ношение желтой ленты, в которой FA усмотрела политический жест в поддержку каталонских сепаратистов. Гленн хочет пресечь такое поведение на корню, иначе на одежде тренеров появится еще более радикальная символика.

"Мы не хотим, чтобы футбольная экипировка отражала какие-либо политические жесты. Так было, есть и будет всегда. Когда мы пытались сделать исключение для красных маков (в честь Дня Памяти погибших в войнах), новый человек из ФИФА усмотрел в этом политический символ. К счастью, он поменял свое мнение, а мы переписали регламент".

"Мы прописали, что участникам матча запрещено распространять религиозную символику и свастику. Очевидно, что желтая лента является символом каталонской независимости. И я точно знаю, что такое мнения придерживается большинство испанцев".

"Все, что мы делаем, так это беспристрастно применяем законы. Красные маки не являются политическим символом, желтая лента – наоборот. Очень важно провести черту: никому хочется в следующий раз иметь дело с символикой ИГИЛ", - цитирует Гленна Daily Mail.




Метки FA, Гвардиола, Гленн, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 05.03.2018 15:00

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  1. silva77 05.03.2018 18:31 # silva77
    FA дебилы

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  2. denis-opeercot 05.03.2018 16:26 # denis-opeercot
    плюс, спорт вне политики, наш антонио конте никаких лент не носит

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  3. compton 05.03.2018 16:21 # compton
    Зато радужные ленты носить можно, потому что "мы хотим, чтобы футбольная экипировка отражала нашу толерантность к лгбт". Понятно, что это с политикой не связано, но это тоже символ движения.

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  4. sausage 05.03.2018 15:22 # sausage
    В принципе правильно. Зря Пеп выёбывается.

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  5. infamous 05.03.2018 15:22 # infamous
    сегодня желтая лента, завтра ленточка в поддержку лысых, давайте тогда все мы ленточки прикрепим чтобы как нить выделяться среди толпы

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  6. psycho1 05.03.2018 15:12 # psycho1
    Сегодня он играет в пас - а завтра родину продаст.

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  7. glorfindel 05.03.2018 15:07 # glorfindel
    Да снимет он ее скоро, по башке получит один раз и все.

    "Мы прописали, что участникам матча запрещено распространять религиозную символику и свастику"

    Разве желтая лента относится к одному из выше перечисленных?

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