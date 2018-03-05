FA опасается, что за желтой лентой Гвардиолы последует символика ИГИЛ
Председатель FA Мартин Гленн опасается, что вслед за желтой лентой на одежде Пепа Гвардиолы последует еще более радикальная символика - например, в поддержку ИГИЛ (запрещенной в России организации).
К вечеру понедельника рулевой "Манчестер Сити" должен объяснить ношение желтой ленты, в которой FA усмотрела политический жест в поддержку каталонских сепаратистов. Гленн хочет пресечь такое поведение на корню, иначе на одежде тренеров появится еще более радикальная символика.
"Мы не хотим, чтобы футбольная экипировка отражала какие-либо политические жесты. Так было, есть и будет всегда. Когда мы пытались сделать исключение для красных маков (в честь Дня Памяти погибших в войнах), новый человек из ФИФА усмотрел в этом политический символ. К счастью, он поменял свое мнение, а мы переписали регламент".
"Мы прописали, что участникам матча запрещено распространять религиозную символику и свастику. Очевидно, что желтая лента является символом каталонской независимости. И я точно знаю, что такое мнения придерживается большинство испанцев".
"Все, что мы делаем, так это беспристрастно применяем законы. Красные маки не являются политическим символом, желтая лента – наоборот. Очень важно провести черту: никому хочется в следующий раз иметь дело с символикой ИГИЛ", - цитирует Гленна Daily Mail.
05.03.2018 15:00
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Последние комментарии:
FA дебилы
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плюс, спорт вне политики, наш антонио конте никаких лент не носит
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Зато радужные ленты носить можно, потому что "мы хотим, чтобы футбольная экипировка отражала нашу толерантность к лгбт". Понятно, что это с политикой не связано, но это тоже символ движения.
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В принципе правильно. Зря Пеп выёбывается.
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сегодня желтая лента, завтра ленточка в поддержку лысых, давайте тогда все мы ленточки прикрепим чтобы как нить выделяться среди толпы
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Сегодня он играет в пас - а завтра родину продаст.
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Да снимет он ее скоро, по башке получит один раз и все.
"Мы прописали, что участникам матча запрещено распространять религиозную символику и свастику"
Разве желтая лента относится к одному из выше перечисленных?
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