FA опасается, что за желтой лентой Гвардиолы последует символика ИГИЛ

Председатель FA Мартин Гленн опасается, что вслед за желтой лентой на одежде Пепа Гвардиолы последует еще более радикальная символика - например, в поддержку ИГИЛ (запрещенной в России организации).

К вечеру понедельника рулевой "Манчестер Сити" должен объяснить ношение желтой ленты, в которой FA усмотрела политический жест в поддержку каталонских сепаратистов. Гленн хочет пресечь такое поведение на корню, иначе на одежде тренеров появится еще более радикальная символика.



"Мы не хотим, чтобы футбольная экипировка отражала какие-либо политические жесты. Так было, есть и будет всегда. Когда мы пытались сделать исключение для красных маков (в честь Дня Памяти погибших в войнах), новый человек из ФИФА усмотрел в этом политический символ. К счастью, он поменял свое мнение, а мы переписали регламент".



"Мы прописали, что участникам матча запрещено распространять религиозную символику и свастику. Очевидно, что желтая лента является символом каталонской независимости. И я точно знаю, что такое мнения придерживается большинство испанцев".



"Все, что мы делаем, так это беспристрастно применяем законы. Красные маки не являются политическим символом, желтая лента – наоборот. Очень важно провести черту: никому хочется в следующий раз иметь дело с символикой ИГИЛ", - цитирует Гленна Daily Mail.