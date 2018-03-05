Конте не жалеет о поражении от "Сити"

Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что минимальное поражение от "Манчестер Сити" не заставляет его жалеть о потерянных трех очках.

Уступив на "Этихад", "синие" оказались уже в пяти очках от топ-4 Премьер-Лиги. Однако характер воскресной игры не дает Конте поводов о чем-либо жалеть — сожаления Антонио связаны с другими матчами, где "Челси" вполне мог разжиться очками.



"Думаю, мы должны очень жалеть о поражениях против "Борнмута", против "Уотфорда" и против "Юнайтед", но я не думаю, что мы должны жалеть о сегодняшнем матче, потому что мы играли против команды, которая продемонстрировала свою силу".



"Думаю, сегодня они продемонстрировали разницу между ними и нами. 25 очков — это большая дистанция, и мы можем сожалеть о других матчах, но не об этом, потому что в этом мы приложили все усилия".



"Команды вроде "Манчестер Сити" умеют проявлять свои великолепные качества и одновременно свой великолепный характер. Если тебе удается соответствовать такому качеству и такому характеру, тебя невозможно остановить", — приводит слова Конте The Telegraph.