Конте не жалеет о поражении от "Сити"

Антонио Конте Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что минимальное поражение от "Манчестер Сити" не заставляет его жалеть о потерянных трех очках.

Уступив на "Этихад", "синие" оказались уже в пяти очках от топ-4 Премьер-Лиги. Однако характер воскресной игры не дает Конте поводов о чем-либо жалеть — сожаления Антонио связаны с другими матчами, где "Челси" вполне мог разжиться очками.

"Думаю, мы должны очень жалеть о поражениях против "Борнмута", против "Уотфорда" и против "Юнайтед", но я не думаю, что мы должны жалеть о сегодняшнем матче, потому что мы играли против команды, которая продемонстрировала свою силу".

"Думаю, сегодня они продемонстрировали разницу между ними и нами. 25 очков — это большая дистанция, и мы можем сожалеть о других матчах, но не об этом, потому что в этом мы приложили все усилия".

"Команды вроде "Манчестер Сити" умеют проявлять свои великолепные качества и одновременно свой великолепный характер. Если тебе удается соответствовать такому качеству и такому характеру, тебя невозможно остановить", — приводит слова Конте The Telegraph.



Метки Конте, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2018 10:00

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  1. chr1s8rown 05.03.2018 10:06 # chr1s8rown
    пидораз трус. тогда аутсайдерам ваще не надо выйти на поле. по его логике

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  2. budun 05.03.2018 10:04 # budun
    бл лол, это же как Гвардиола доминирует в англии, что команды уровня челси едут на этихад оборонять минимальное поражение в надежде на шаровый гол в концовке.

    конте просто макает в мавропонос всех скептиков Пепа из пенсостана.

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  3. slavik92 05.03.2018 10:04 # slavik92
    ай, не будет с ним толку) на след. ТО опять не купят никого и все повторится опять. давайте уже нового бича на тренерский мостик)
    а так то да: с мю обосрались по полной, а тут до матча было ясно все.

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