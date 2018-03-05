"Вест Бромвич" вновь отложил увольнение Пардью

Алан Пардью "Вест Хэм" вновь отложил планы по увольнению своего главного тренера Алана Пардью, не сумев заинтересовать других кандидатов.

Накануне выезда к "Уотфорду" в субботу пресса сообщала, что этот матч может стать определяющим для Пардью. В итоге "дрозды" проиграли 1:0 и укрепились на дне Премьер-Лиги, отставая от спасительного места уже на восемь очков.

Однако The Telegraph стало известно, что китайские владельцы клуба с "Хоторнс" решили отложить экзекуцию Пардью. Несмотря на пять поражений кряду в Премьер-Лиге, боссы "Вест Бромвича" отказываются мириться с неизбежностью вылета.

Впереди у "дроздов" матчи против таких команд, как "Лестер", "Борнмут", "Суонси" и "Кристал Пэлас", поэтому "Вест Бромвич" вполне может попытаться совершить рывок по направлению к спасению.

Тем не менее, Пардью удается сохранять работу не столько из-за веры руководства, сколько из-за отсутствия других специалистов, которые были бы готовы немедленно принять команду и попытаться ее встряхнуть.

По информации издания, возможность сменить 56-летнего англичанина не вызвала особого интереса среди тренеров. Одним из тех, кто отказал "Вест Бомвичу", был бывший наставник "Уотфорда" Марку Силва.



Метки Вест Бромвич, Пардью

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2018 09:00

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  1. fc-zenit 05.03.2018 09:36 # fc-zenit
    какой наxep Вест Хэм? Миха.

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  2. kara-balapan 05.03.2018 09:09 # kara-balapan
    5 29 53

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  3. tursa 05.03.2018 09:09 # tursa
    зачем марку сильве вба, когда на горизонте виднеется место в арсенале

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