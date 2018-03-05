"Вест Бромвич" вновь отложил увольнение Пардью

"Вест Хэм" вновь отложил планы по увольнению своего главного тренера Алана Пардью, не сумев заинтересовать других кандидатов.

Накануне выезда к "Уотфорду" в субботу пресса сообщала, что этот матч может стать определяющим для Пардью. В итоге "дрозды" проиграли 1:0 и укрепились на дне Премьер-Лиги, отставая от спасительного места уже на восемь очков.



Однако The Telegraph стало известно, что китайские владельцы клуба с "Хоторнс" решили отложить экзекуцию Пардью. Несмотря на пять поражений кряду в Премьер-Лиге, боссы "Вест Бромвича" отказываются мириться с неизбежностью вылета.



Впереди у "дроздов" матчи против таких команд, как "Лестер", "Борнмут", "Суонси" и "Кристал Пэлас", поэтому "Вест Бромвич" вполне может попытаться совершить рывок по направлению к спасению.



Тем не менее, Пардью удается сохранять работу не столько из-за веры руководства, сколько из-за отсутствия других специалистов, которые были бы готовы немедленно принять команду и попытаться ее встряхнуть.



По информации издания, возможность сменить 56-летнего англичанина не вызвала особого интереса среди тренеров. Одним из тех, кто отказал "Вест Бомвичу", был бывший наставник "Уотфорда" Марку Силва.