Венгер понимает протесты болельщиков
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что понимает протесты болельщиков, но пообещал исправить ситуацию.
Накануне "канониры" потерпели четвертое поражение подряд во всех турнирах и третье в рамках Премьер-Лиги, уступив на выезде "Брайтону". Новая неудача сопровождалась протестами гостевых фанатов, в который раз призвавших Венгера покинуть клуб.
По словам француза, он понимает, почему протестует болельщики: в такой плачевной ситуации Венгер оказался впервые. Однако Арсен пообещал, что обязательно исправит проблемы с игрой.
"У меня получалось переворачивать ситуацию ранее, но да, я впервые проиграл столько матчей подряд. Я считаю, что способен исправить проблемы и преодолеть этот кризис. До сих пор мне это удавалось, и я верю, что мне удастся сделать это вновь".
"Я могу понять разочарование болельщиков, но что еще я могу сказать? Поражение в финале Кубка Лиги тоже сыграло свою роль: матч проводится в середине сезона и поражение в нем задает негативный тон всему происходящему", - сообщил Венгер London Evening Standard.
05.03.2018 08:00
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Последние комментарии:
Отвалите от Венгера, П.ДОРЫ! Он верой и правдой служит клубу больше 20 лет!
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Венгерич Фореваа
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Фанаты нужны что бы поддерживать клуб в хорошие и самое важное в плохие времена, а эти «фанаты» Своими тупыми банерами только портят атмосферу в клубе.
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во всем виноват финал кл, не надо было пробиваться в финал, а то весь настрой испортил
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Он прикидывается? Очевидно уже что никто не хочет чтобы он исправил ситуацию. Уже нечего исправлять, а давать ему еще одну попытку в новом сезоне - маразм.
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Сеня не слушай хэйтеров,оставайся подольше:)
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Семен Безъяичный
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