Венгер понимает протесты болельщиков

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что понимает протесты болельщиков, но пообещал исправить ситуацию.

Накануне "канониры" потерпели четвертое поражение подряд во всех турнирах и третье в рамках Премьер-Лиги, уступив на выезде "Брайтону". Новая неудача сопровождалась протестами гостевых фанатов, в который раз призвавших Венгера покинуть клуб.



По словам француза, он понимает, почему протестует болельщики: в такой плачевной ситуации Венгер оказался впервые. Однако Арсен пообещал, что обязательно исправит проблемы с игрой.



"У меня получалось переворачивать ситуацию ранее, но да, я впервые проиграл столько матчей подряд. Я считаю, что способен исправить проблемы и преодолеть этот кризис. До сих пор мне это удавалось, и я верю, что мне удастся сделать это вновь".



"Я могу понять разочарование болельщиков, но что еще я могу сказать? Поражение в финале Кубка Лиги тоже сыграло свою роль: матч проводится в середине сезона и поражение в нем задает негативный тон всему происходящему", - сообщил Венгер London Evening Standard.