Венгер понимает протесты болельщиков

Болельщики Арсенала Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что понимает протесты болельщиков, но пообещал исправить ситуацию.

Накануне "канониры" потерпели четвертое поражение подряд во всех турнирах и третье в рамках Премьер-Лиги, уступив на выезде "Брайтону". Новая неудача сопровождалась протестами гостевых фанатов, в который раз призвавших Венгера покинуть клуб.

По словам француза, он понимает, почему протестует болельщики: в такой плачевной ситуации Венгер оказался впервые. Однако Арсен пообещал, что обязательно исправит проблемы с игрой.

"У меня получалось переворачивать ситуацию ранее, но да, я впервые проиграл столько матчей подряд. Я считаю, что способен исправить проблемы и преодолеть этот кризис. До сих пор мне это удавалось, и я верю, что мне удастся сделать это вновь".

"Я могу понять разочарование болельщиков, но что еще я могу сказать? Поражение в финале Кубка Лиги тоже сыграло свою роль: матч проводится в середине сезона и поражение в нем задает негативный тон всему происходящему", - сообщил Венгер London Evening Standard.




Метки Арсенал, Венгер

Автор foxmcfc   

Дата 05.03.2018 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1555

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. pakhrudinov 05.03.2018 09:12 # pakhrudinov
    Отвалите от Венгера, П.ДОРЫ! Он верой и правдой служит клубу больше 20 лет!

    (ответить)

  2. ruslanliverpool 05.03.2018 09:05 # ruslanliverpool
    Венгерич Фореваа

    (ответить)

  3. zubzorn 05.03.2018 08:59 # zubzorn
    Фанаты нужны что бы поддерживать клуб в хорошие и самое важное в плохие времена, а эти «фанаты» Своими тупыми банерами только портят атмосферу в клубе.

    (ответить)

  4. tursa 05.03.2018 08:45 # tursa
    во всем виноват финал кл, не надо было пробиваться в финал, а то весь настрой испортил

    (ответить)

  5. redwhitegun 05.03.2018 08:36 # redwhitegun
    Он прикидывается? Очевидно уже что никто не хочет чтобы он исправил ситуацию. Уже нечего исправлять, а давать ему еще одну попытку в новом сезоне - маразм.

    (ответить)

  6. liverpool1892est 05.03.2018 08:17 # liverpool1892est
    Сеня не слушай хэйтеров,оставайся подольше:)

    (ответить)

  7. puhovik-vengera 05.03.2018 08:13 # puhovik-vengera
    Семен Безъяичный

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: