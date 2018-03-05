Анри: "Меня научил играть в футбол Гвардиола"
Тьерри Анри кинул камень в огород своего бывшего наставника по "Арсеналу" Арсена Венгер заявив, что по-настоящему узнал футбол, только когда оказался под крылом Хосепа Гвардиолы в "Барселоне".
В этом сезоне Гвардиола устроил настоящий переполох в английском футболе, в свойственной себе доминирующей манере устремившись к титулу Премьер-Лиги вместе с "Манчестер Сити".
Однако такой стиль каталонского специалиста не стал откровением для Анри. 40-летний француз в восторге от тренерских методов Гвардиолы еще со времен совместной работы в "Барселоне".
"В 30 лет я заново научился играть в футбол. После всего того, чего я достиг на клубном уровне — в "Арсенале", "Монако" и "Ювентусе", хотя в последнем я пробыл недолго — а также на международном уровне, я внезапно увидел игру с иного ракурса. Я понял, как использовать свободное пространство, как оставаться на своей позиции, и понял, что во всем нужно выкладываться на 100 процентов".
"Даже когда мы делали паузу на водопой во время тренировок: ты подбегал, пил и бежал назад, чтобы снова окунуться в работу. По своему вниманию к деталям ему нет равных".
"Вообще-то, временами он бывает даже слишком умен и из-за этого попадает в беду. Он видит так много вещей, от которых хочет избавиться и которые хочет изменить. Иногда он по пять раз за тайм меняет тактику".
"Это как если бы я сказал вам "встретимся в Лондоне", но не дал бы вам адреса. Просто "встретимся в Лондоне". Если вы умны, вы сможете найти меня. Но Пеп дает тебе маршрут, адрес, машину и все остальное", — сообщил Анри Sky Sports.
05.03.2018 07:00
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Последние комментарии:
клоун. В Арсенале ты был звездой , а в Барсе - унылое г...
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Все ссут на Венгера. Старик утонул уже...это конец
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Завуалированно сказал что Венгеру пора на пенсию.
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Андрюща охуел поц
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5 Щолси 29 53
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Неблогодарный,как и многие канониры.Крепись старик и останься на своем посту ещё лет на десять.
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крыса одним словом. Жалко Венгера
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