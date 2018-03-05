Анри: "Меня научил играть в футбол Гвардиола"

Хосеп Гвардиола и Тьерри Анри Тьерри Анри кинул камень в огород своего бывшего наставника по "Арсеналу" Арсена Венгер заявив, что по-настоящему узнал футбол, только когда оказался под крылом Хосепа Гвардиолы в "Барселоне".

В этом сезоне Гвардиола устроил настоящий переполох в английском футболе, в свойственной себе доминирующей манере устремившись к титулу Премьер-Лиги вместе с "Манчестер Сити".

Однако такой стиль каталонского специалиста не стал откровением для Анри. 40-летний француз в восторге от тренерских методов Гвардиолы еще со времен совместной работы в "Барселоне".

"В 30 лет я заново научился играть в футбол. После всего того, чего я достиг на клубном уровне — в "Арсенале", "Монако" и "Ювентусе", хотя в последнем я пробыл недолго — а также на международном уровне, я внезапно увидел игру с иного ракурса. Я понял, как использовать свободное пространство, как оставаться на своей позиции, и понял, что во всем нужно выкладываться на 100 процентов".

"Даже когда мы делали паузу на водопой во время тренировок: ты подбегал, пил и бежал назад, чтобы снова окунуться в работу. По своему вниманию к деталям ему нет равных".

"Вообще-то, временами он бывает даже слишком умен и из-за этого попадает в беду. Он видит так много вещей, от которых хочет избавиться и которые хочет изменить. Иногда он по пять раз за тайм меняет тактику".

"Это как если бы я сказал вам "встретимся в Лондоне", но не дал бы вам адреса. Просто "встретимся в Лондоне". Если вы умны, вы сможете найти меня. Но Пеп дает тебе маршрут, адрес, машину и все остальное", — сообщил Анри Sky Sports.



Метки Анри, Барселона, Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2018 07:00

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  1. vals1702 05.03.2018 09:29 # vals1702
    клоун. В Арсенале ты был звездой , а в Барсе - унылое г...

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  2. samurai8888 05.03.2018 08:53 # samurai8888
    Все ссут на Венгера. Старик утонул уже...это конец

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  3. redwhitegun 05.03.2018 08:38 # redwhitegun
    Завуалированно сказал что Венгеру пора на пенсию.

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  4. liverpool1892est 05.03.2018 08:18 # liverpool1892est
    Андрюща охуел поц

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  5. kara-balapan 05.03.2018 07:32 # kara-balapan
    5 Щолси 29 53

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  6. emily-lfc-2005 05.03.2018 07:31 # emily-lfc-2005
    Неблогодарный,как и многие канониры.Крепись старик и останься на своем посту ещё лет на десять.

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  7. tigerpool 05.03.2018 07:07 # tigerpool
    крыса одним словом. Жалко Венгера

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