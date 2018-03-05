Конте ответил на критику экспертов с телевидения

Наставник "Челси" Антонио Конте ответил на критику телевизионных экспертов Джейми Рэднаппа и Гари Невилла, которые обвинили его команду в "антифутболе" после поражения от "Манчестер Сити".

Несмотря на скромный счет воскресного матча на "Этихад" — 1:0 — "горожане" имели тотальное преимущество над "синими", не позволив тем нанести ни одного удара в створ.



В эфире Sky Sports Рэднапп назвал чересчур осторожную игру в исполнении действующих чемпионов Премьер-Лиги "антифутболом" и "преступлением против футбола". Согласился с ним и Невилл, сравнив "Челси" с "манекенами". Однако Конте считает такие обвинения "глупыми".



"Думаю, в такого рода момент ты обязан принимать любую критику, но я не настолько глуп, чтобы играть против "Манчестер Сити" в открытый футбол и уступить 3:0 или 4:0".



"Насколько я помню, несколько дней назад "Арсенал" дважды играл против них, и вы много критиковали Арсена Венгера, потому что они пропустили три гола всего лишь за 30 минут".



"Эксперт должен думать головой, когда что-то говорит о тактике. Думаю, для такого рода заявлений ты должен иметь представление о тактике, а не просто говорить глупые вещи", — цитирует Конте The Telegraph.