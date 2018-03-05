Конте ответил на критику экспертов с телевидения

Антонио Конте Наставник "Челси" Антонио Конте ответил на критику телевизионных экспертов Джейми Рэднаппа и Гари Невилла, которые обвинили его команду в "антифутболе" после поражения от "Манчестер Сити".

Несмотря на скромный счет воскресного матча на "Этихад" — 1:0 — "горожане" имели тотальное преимущество над "синими", не позволив тем нанести ни одного удара в створ.

В эфире Sky Sports Рэднапп назвал чересчур осторожную игру в исполнении действующих чемпионов Премьер-Лиги "антифутболом" и "преступлением против футбола". Согласился с ним и Невилл, сравнив "Челси" с "манекенами". Однако Конте считает такие обвинения "глупыми".

"Думаю, в такого рода момент ты обязан принимать любую критику, но я не настолько глуп, чтобы играть против "Манчестер Сити" в открытый футбол и уступить 3:0 или 4:0".

"Насколько я помню, несколько дней назад "Арсенал" дважды играл против них, и вы много критиковали Арсена Венгера, потому что они пропустили три гола всего лишь за 30 минут".

"Эксперт должен думать головой, когда что-то говорит о тактике. Думаю, для такого рода заявлений ты должен иметь представление о тактике, а не просто говорить глупые вещи", — цитирует Конте The Telegraph.



Метки Конте, Манчестер Сити, Невилл, Премьер-Лига, Рэднапп, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2018 06:00

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Последние комментарии:




  1. slavik92 05.03.2018 09:57 # slavik92
    норм заткнул) хотя, конечно, это не оправдывает того, что команда в говне и виноват в этом он.

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  2. budun 05.03.2018 08:24 # budun
    норм у конте сгорело, учитывая сколько времени он тратит на предматчевую подготовку.

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  3. osivori 05.03.2018 08:15 # osivori
    ничего, конте топ тренер, всех прибьет, не надо выступать, мужик знает свое дело, просто немножко нервный, но это поправимо, а вот с некоторых футболистов спрос конечно должен быть и будет

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  4. ruslanliverpool 05.03.2018 07:34 # ruslanliverpool
    А экспертов Конте нахуй послал
    Членасосы

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  5. ruslanliverpool 05.03.2018 07:33 # ruslanliverpool
    Нет пацаны он правильно говорит
    Конте заранее знал что идет верному поражению и хотел минимализировать это
    Играть против Мс открытый футбол это верный смерт
    Данный момент против Мс в Этихаде шансов нету никого Красавчик Конте

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  6. kara-balapan 05.03.2018 06:20 # kara-balapan
    5 29 53

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  7. zhoma1986 05.03.2018 06:19 # zhoma1986
    КОНТЕ СОВСЕМ С УМА СОШЁЛ. ЗА ТАКУЮ ТРУСОСТЬ НАДО УВОЛЬНЯТЬ. ТЫ СРАВНИВАЕШЬ ЧЕЛСИ С КАКИМ ТО АРСЕНАЛОМ!!!. ДАЖЕ АРСЕНАЛУ ТЫ ХАПНУЛ!!!!!!

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  8. geyfan-mu 05.03.2018 06:17 # geyfan-mu
    это порядочно

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  9. kontorres 05.03.2018 06:05 # kontorres
    блэт а какая разница проепывать 0-3 или 0-1? наверно типа игроки будут не в столь подавленном состояний, но от такой тактики скорее они будут еще больше расстроены...

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