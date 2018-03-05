Конте ответил на критику экспертов с телевидения
Наставник "Челси" Антонио Конте ответил на критику телевизионных экспертов Джейми Рэднаппа и Гари Невилла, которые обвинили его команду в "антифутболе" после поражения от "Манчестер Сити".
Несмотря на скромный счет воскресного матча на "Этихад" — 1:0 — "горожане" имели тотальное преимущество над "синими", не позволив тем нанести ни одного удара в створ.
В эфире Sky Sports Рэднапп назвал чересчур осторожную игру в исполнении действующих чемпионов Премьер-Лиги "антифутболом" и "преступлением против футбола". Согласился с ним и Невилл, сравнив "Челси" с "манекенами". Однако Конте считает такие обвинения "глупыми".
"Думаю, в такого рода момент ты обязан принимать любую критику, но я не настолько глуп, чтобы играть против "Манчестер Сити" в открытый футбол и уступить 3:0 или 4:0".
"Насколько я помню, несколько дней назад "Арсенал" дважды играл против них, и вы много критиковали Арсена Венгера, потому что они пропустили три гола всего лишь за 30 минут".
"Эксперт должен думать головой, когда что-то говорит о тактике. Думаю, для такого рода заявлений ты должен иметь представление о тактике, а не просто говорить глупые вещи", — цитирует Конте The Telegraph.
05.03.2018 06:00
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норм заткнул) хотя, конечно, это не оправдывает того, что команда в говне и виноват в этом он.
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норм у конте сгорело, учитывая сколько времени он тратит на предматчевую подготовку.
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ничего, конте топ тренер, всех прибьет, не надо выступать, мужик знает свое дело, просто немножко нервный, но это поправимо, а вот с некоторых футболистов спрос конечно должен быть и будет
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А экспертов Конте нахуй послал
Членасосы
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Нет пацаны он правильно говорит
Конте заранее знал что идет верному поражению и хотел минимализировать это
Играть против Мс открытый футбол это верный смерт
Данный момент против Мс в Этихаде шансов нету никого Красавчик Конте
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5 29 53
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КОНТЕ СОВСЕМ С УМА СОШЁЛ. ЗА ТАКУЮ ТРУСОСТЬ НАДО УВОЛЬНЯТЬ. ТЫ СРАВНИВАЕШЬ ЧЕЛСИ С КАКИМ ТО АРСЕНАЛОМ!!!. ДАЖЕ АРСЕНАЛУ ТЫ ХАПНУЛ!!!!!!
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это порядочно
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блэт а какая разница проепывать 0-3 или 0-1? наверно типа игроки будут не в столь подавленном состояний, но от такой тактики скорее они будут еще больше расстроены...
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