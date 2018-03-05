Венгер: "Без уверенности в себе мы словно голые"

Арсен Венгер Рулевой "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его игроки настолько потеряли веру в себя, что ощущают себя "полностью голыми".

Поражение 2:1 от "Брайтона" в воскресенье стало для "канониров" уже восьмым в 2018 году с учетом всех соревнований. По количеству проигрышей на этом отрезке "Арсеналу" нет равных во всей Премьер-Лиге.

Венгер признает, что его команда оказалась в очень сложном положении, однако Арсен все равно отказывается критиковать подопечных.

"В данный момент мне сложно предаваться каким-либо негативным суждениям. Гораздо больше команда нуждается в поддержке. А также в жестком, но объективном анализе. Однако проблемы неизбежны, когда тебе не хватает уверенности в себе".

"Когда ты в одних лишь штанах, тебе легко снять и штаны. Но когда ты полностью голый, то должен постараться найти футболку и нормально одеться. Сейчас вокруг команды такая обстановка, что мы постоянно подвержены давлению", — цитирует Венгера Evening Standard.



Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2018 00:05

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Последние комментарии:




  1. fascll 05.03.2018 06:11 # fascll
    Ебзил хорошую форму демонстрировал ради контракта или чтобы свалить, а теперь ожидаемо сдулся

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  2. somnambula 05.03.2018 04:00 # somnambula
    Уотфорд: "Держите штаны спущенными, мы следующие..."

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  3. jayspearingagent 05.03.2018 03:46 # jayspearingagent
    "Когда ты в одних лишь штанах, тебе легко снять и штаны. Но когда ты полностью голый, то должен постараться найти футболку и нормально одеться.

    Источник: http://fapl.ru/posts/60961/

    Установка на матч ёмаё))) голенькие лучше подходит

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  4. kedr 05.03.2018 01:42 # kedr
    Ну это уже край!) Реально команда уперлась в полную безнадегу... С Венгером даже аутсайдеры уже научились играть, а придумать что то мало мальски новое Арсен уже видимо не способен... Проблема даже не в составе, а в полном отсутствии мотивации игроков... ХЗ даже в чем причина... может Венгер им слишком прохладную, комфортную жизнь устроил... может просто пол команды лентяев... хз... Но то, что команда нуждается в системных переменах это факт... Рецпт тут только один! Новый тренер с норм бюджетом... Иначе в следующем сезоне будет уже не просто фейл, а смехотворная клоунада на поле...

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  5. van-der-slav 05.03.2018 00:24 # van-der-slav
    миха, а ты шалун. ждем шуточек

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