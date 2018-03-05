Венгер: "Без уверенности в себе мы словно голые"

Рулевой "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его игроки настолько потеряли веру в себя, что ощущают себя "полностью голыми".

Поражение 2:1 от "Брайтона" в воскресенье стало для "канониров" уже восьмым в 2018 году с учетом всех соревнований. По количеству проигрышей на этом отрезке "Арсеналу" нет равных во всей Премьер-Лиге.



Венгер признает, что его команда оказалась в очень сложном положении, однако Арсен все равно отказывается критиковать подопечных.



"В данный момент мне сложно предаваться каким-либо негативным суждениям. Гораздо больше команда нуждается в поддержке. А также в жестком, но объективном анализе. Однако проблемы неизбежны, когда тебе не хватает уверенности в себе".



"Когда ты в одних лишь штанах, тебе легко снять и штаны. Но когда ты полностью голый, то должен постараться найти футболку и нормально одеться. Сейчас вокруг команды такая обстановка, что мы постоянно подвержены давлению", — цитирует Венгера Evening Standard.