Конте хотел избежать разгрома от "Сити"

Антонио Конте Наставник "Челси" Антонио Конте объяснил трусливую тактику на матч с "Манчестер Сити" желанием избежать разгрома.

За 90 минут на "Этихад" подопечные Конте нанесли всего три удара, ни разу не попал в створ. Даже после пропущенного гола от Бернарду Силвы "Челси" не попытался переломить игру, покорно смирившись с проигрышем.

По словам Конте, так он хотел избежать разгромного поражения от команды, которой восхищаются все нейтральные зрители.

"Когда ты проигрываешь с разницей в один мяч, шанс забить может предоставиться всегда. Когда ты оголяешь пространство против "Сити", есть риск, что дело закончится разгромом".

"Мы играли против команды, которая опережает нас на 25 очков, поэтому должны были играть головой. Если бы мы уступили с разницей в три-четыре мяча, это испортило бы настроение игрокам".

"Мы попытались сдержать их и хорошо защищались в первом тайме, но, к сожалению, пропустили уже спустя 20 секунд после перерыва. Затем нам было уже сложно вернуться в игру", - сообщил Конте Sky Sports.




Метки Конте, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 04.03.2018 21:40

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Последние комментарии:




  1. psycho1 04.03.2018 22:07 # psycho1
    даже Арсенал сейчас не выглядит так плохо, как эта позорная помойка. Парику перед болельщиками не стыдно совсем?

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  2. davit-chelseafan 04.03.2018 21:58 # davit-chelseafan
    У меня чуть инфаркт не случился из за этого труса. Ну какая тебе разница 1-0 или 3-0, все ровно ведь проиграл. И какого х*ра ты делал 3 замены в последние минуты?

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  3. rap-woiska 04.03.2018 21:54 # rap-woiska
    гений

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  4. mcfc-fantactic 04.03.2018 21:45 # mcfc-fantactic
    Контекс перед игрой всем игрокам синей помойки челси, дал по тюбику вазелина. Какой же он гений)))

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  5. kos9k 04.03.2018 21:42 # kos9k
    вот они чемпионские амбиции помойки))

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  6. mikkiynwa 04.03.2018 21:39 # mikkiynwa
    Просто апукмокпам

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