Гвардиола: "Еще один шаг к титулу"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рад, что его команда сделала очередной шаг к титулу, победив действующих чемпионов Премьер-Лиги из "Челси" 1:0.

Практически не встретив атак со стороны команды Антонио Конте, "горожане" одержали минимальную победу, благодаря чему упрочили лидерство в Премьер-Лиге. Для оформления титула "Сити" теперь необходимо набрать всего 12 очков в оставшихся матчах.



Гвардиола рад, что его команда приблизилась к своей целей и набрала очередные три очка в столь убедительной манере.



"Было очень важно победить и сделать еще один шаг к титулу. Теперь нам нужно одержать всего четыре победы, чтобы стать чемпионами. Все в наших руках: если мы будем играть и вести себя так, как сегодня, то обязательно выиграем титул".



"Я никогда не обсуждаю своих коллег, но в прошлом сезоне этот же тренер и эта команда были чемпионами. Сегодня мы хорошо контролировали игру и атаковали в нужный момент. Все было на высшем уровне", - сообщил Гвардиола BBC.