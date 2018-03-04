Мактоминей выбрал сборную Шотландии

Молодой полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей решил связать свою международную карьеру со сборной Шотландии, а не Англии.

Как известно, 21-летний воспитанник "красных дьяволов" родился в Англии, но имеет близких родственников в соседей Шотландии. Таким образом, Скотт мог выбрать любую из двух сборных.



На прошлой неделе Мактоминей лично встречался с Алексом Маклишем и Гаретом Саутгейтом, которые возглавляют национальные команды Шотландии и Англии, соответственно. Этот выбор был непростым еще и потому, что ранее Скотт не привлекался ни в какие юношеские или молодежные сборные.



Тем не менее, сейчас Мактоминей, сыгравший 15 матчей за "Юнайтед" в этом сезоне, решил, что будет выступать за Шотландию, откуда родом его отец, сообщает BBC. Ожидается, что Маклиш вызовет Скотта на товарищеские матчи против Коста-Рики и Венгрии в следующем месяце.