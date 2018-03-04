Бернарду Силва принес "Сити" победу над "Челси"

Бернарду Силва "Манчестер Сити" еще на шаг стал ближе к титулу Премьер-Лиги, одержав минимальную победу над "Челси" благодаря голу Бернарду Силвы.

Защитник "горожан" Кайл Уолкер успел залечить свое повреждение и сохранил место в старте. Вернулись в команду его партнеры по обороне Александр Зинченко и Эмерик Лапорт.

Из-за болезни "синие" недосчитались Нголо Канте. Его место в полузащите, рядом с Данни Дринкуотером, занял Сеск Фабрегас. Альваро Мората присел на лавку, позволив Педро появиться с первых минут.

В начальной стадии матча "Сити" демонстрировал тотальный контроль мяча. Это не так, что гости вышли на поле расслабленными — они были вынуждены трудиться в поте лица, чтобы сдерживать размашистые атаки соперника.

"Челси" как огня боялся мяча и не имел возможностей для контратак. "Горожане" со временем стали все чаще проникать в чужую штрафную, на 27-й минуте создав 100-процентный момент, однако Сесар Аспиликуэта на линии ворот остановил удар Лероя Сане.

Несмотря на подавляющее игровое преимущество, хозяевам не удалось распечатать ворота Тибо Куртуа до перерыва. "Синие" же за 45 минут не нанесли ни одного удара, даже неточного, отметившись лишь бурным празднованием заработанного углового.

Зато во втором тайме гостей хватило только на полминуты, по истечении которой Андреас Кристенсен совершил потерю в своей штрафной. Давид Сильва прострелил вдоль ворот, а Бернарду Силва на дальней штанге опередил Маркоса Алонсо и пробил в касание по скакавшему мячу — 1:0.

Теперь терять было уже нечего, и "Челси" начал раскрываться. На 54-й минуте Виктор Мосес ворвался в штрафную по правому краю, но пробил очень неточно. Однако после этой вспышки подопечные Антонио Конте вновь потухли.

Очень скоро стало ясно, что такая игра больше на руку "Сити". Несмотря на прикладываемые усилия, "синие" не создавали моменты, тогда как их соперник стал регулярно получать возможности для быстрых контратак.

За 13 минут до конца Конте все-таки решился выпустить нападающего. Это помогло "Челси" заработать второй в матче угловой, но никак не уйти от поражения или нанести хотя бы один удар в створ.

Два матча против "Арсенала" отняли немало сил у "Манчестер Сити", несмотря на крупный счет в каждом из них. "Горожане" не показали искрометного футбола и действовали слегка академично, но это не помешало им полностью доминировать над соперникам и одержать чистую победу.

"Манчестер Сити" — "Челси". Отчет о матче



Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2018 20:55

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 04.03.2018 22:05 # manutd-20champ
    динамо киев - заря интересней был матч

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  2. beatles-red 04.03.2018 21:59 # beatles-red
    В игре с сити ловить нечего. Конте скорее наигрывал некую тактику для игры с барсой

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  3. narcot 04.03.2018 21:58 # narcot
    панины, "танцующая в темноте" - норм фильм?

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  4. al-faarabi 04.03.2018 21:54 # al-faarabi
    абсолютно лучшая команда Европы на данный момент

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  5. sisyazavr 04.03.2018 21:50 # sisyazavr
    Аутсайдеры, напоминалочка:

    1. Челси - действующий чемпион АПЛ.
    2. Челси - последний из клубов АПЛ, который брал ЛЧ.

    Источник: http://fapl.ru/posts/60957/

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  6. kos9k 04.03.2018 21:49 # kos9k
    кризисный щельси соснул арабского хуйца, на очереди-порка от путы и очередной автобус от контекса)

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  7. budun 04.03.2018 21:42 # budun
    ну надо сказать, что сити создал действительно мало. однако 0 ударов до 55-ой минуты, абсолютно никакого прессинга против уставшего сити. конте ничего не предложил в атаке, просто ноль.

    ну а Пеп король АПЛ. поставил раком распиаренный чемпионат, браво !
    1 29 78

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  8. tjk4 04.03.2018 21:42 # tjk4
    vco dlya mena cezon konchulca u vobshe bolbshe ne bydy cmotretb matcu Chelsea poka ne yvolat etovo prudyrka Konte

    Источник: http://fapl.ru/posts/60957/?c=1

    (ответить)

  9. silva77 04.03.2018 21:41 # silva77
    Статистика Сити против Юнайтед и Челси

    Владение мячом Сити 75% - 25% Юнайтед
    Удары 15 - 3
    Удары в створ 7 - 1
    Всего передач 752 - 276

    Владение мячом Сити 77% - 23% Челси
    Удары 18 - 2
    Удары в створ 6 - 0
    Всего передач 980 - 311

    КТО ЛУЧШЕ? ЧЛЕНСИ ИЛИ ХУЙНАЙТЕД?Пользователь получил предупреждение

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  10. c-h-e-l-s-e-a95 04.03.2018 21:40 # c-h-e-l-s-e-a95
    vco dlya mena cezon konchulca u vobshe bolbshe ne bydy cmotretb matcu Chelsea poka ne yvolat etovo prudyrka Konte

    (ответить)

  11. apucmokpam 04.03.2018 21:33 # apucmokpam
    ну и да: и этот футбол мс есть секси? эти пасы друг дружке? Тупо стату набивали этими пасами, рил. Ну и гол благодаря привозу пинсов... сами никак

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  12. apucmokpam 04.03.2018 21:31 # apucmokpam
    Конте пидор. Можно к хуям сливать. Команда проигрывает, а этот даун до последнего не делает никаких замен и тактику не меняет совершенно, выпускает цф в самом конце матча. Я ебал. Куртонос пустил мяч, который должен был брать. Ну и олонсо... он как будто спецом бежал не на мяч, а на соперника, к которому он летел.

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  13. suarezov 04.03.2018 21:29 # suarezov
    Что за заголовок? Челси никчемный

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  14. dakon 04.03.2018 21:28 # dakon
    Конте и Руководство клуба....у кого нервы крепче...кто первый на развод.

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  15. dakon 04.03.2018 21:20 # dakon
    Амбиции Конте......?

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  16. masterofcactus 04.03.2018 21:19 # masterofcactus
    Я у мамковеда мамку увел.

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  17. sellman 04.03.2018 21:17 # sellman
    Аутсайдеры, напоминалочка:

    1. Челси - действующий чемпион АПЛ.
    2. Челси - последний из клубов АПЛ, который брал ЛЧ.

    (ответить)

  18. pauk 04.03.2018 21:16 # pauk
    Конте боялся проиграть крупно - крупно не проиграл) задача минимум выполнена.
    но матч показал, что Конте сам хочет уйти, так что пора уже шорт лист тренеров оформлять.

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  19. stepalex 04.03.2018 21:15 # stepalex
    скукота. нах всех этих конте. ну просто колыбельная, а не футбол. центральный матч тура вроде

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  20. injection-4-u 04.03.2018 21:14 # injection-4-u
    пох на пенсов
    10 марта матч года. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль.
    надеюсь Хосе набрался опыта игр против тупых бегунков с уровнем футбольного развития чуть менее чем нулевым и сможет по красоте раскидать трупы портовых куртизанок по Старому Траффорду. Косяки Сосолоха и негритянки Мани + удаления, пенальти и горение недееспособного торчка, который себя насекомым считает и просит его называть Клопом. Вот это я понимаю сюжет. А не сегодняшнее деклассирование.

    Источник: http://fapl.ru/posts/60957/?c=1#c6616498

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