Бернарду Силва принес "Сити" победу над "Челси"

"Манчестер Сити" еще на шаг стал ближе к титулу Премьер-Лиги, одержав минимальную победу над "Челси" благодаря голу Бернарду Силвы.

Защитник "горожан" Кайл Уолкер успел залечить свое повреждение и сохранил место в старте. Вернулись в команду его партнеры по обороне Александр Зинченко и Эмерик Лапорт.



Из-за болезни "синие" недосчитались Нголо Канте. Его место в полузащите, рядом с Данни Дринкуотером, занял Сеск Фабрегас. Альваро Мората присел на лавку, позволив Педро появиться с первых минут.



В начальной стадии матча "Сити" демонстрировал тотальный контроль мяча. Это не так, что гости вышли на поле расслабленными — они были вынуждены трудиться в поте лица, чтобы сдерживать размашистые атаки соперника.



"Челси" как огня боялся мяча и не имел возможностей для контратак. "Горожане" со временем стали все чаще проникать в чужую штрафную, на 27-й минуте создав 100-процентный момент, однако Сесар Аспиликуэта на линии ворот остановил удар Лероя Сане.



Несмотря на подавляющее игровое преимущество, хозяевам не удалось распечатать ворота Тибо Куртуа до перерыва. "Синие" же за 45 минут не нанесли ни одного удара, даже неточного, отметившись лишь бурным празднованием заработанного углового.



Зато во втором тайме гостей хватило только на полминуты, по истечении которой Андреас Кристенсен совершил потерю в своей штрафной. Давид Сильва прострелил вдоль ворот, а Бернарду Силва на дальней штанге опередил Маркоса Алонсо и пробил в касание по скакавшему мячу — 1:0.



Теперь терять было уже нечего, и "Челси" начал раскрываться. На 54-й минуте Виктор Мосес ворвался в штрафную по правому краю, но пробил очень неточно. Однако после этой вспышки подопечные Антонио Конте вновь потухли.



Очень скоро стало ясно, что такая игра больше на руку "Сити". Несмотря на прикладываемые усилия, "синие" не создавали моменты, тогда как их соперник стал регулярно получать возможности для быстрых контратак.



За 13 минут до конца Конте все-таки решился выпустить нападающего. Это помогло "Челси" заработать второй в матче угловой, но никак не уйти от поражения или нанести хотя бы один удар в створ.



Два матча против "Арсенала" отняли немало сил у "Манчестер Сити", несмотря на крупный счет в каждом из них. "Горожане" не показали искрометного футбола и действовали слегка академично, но это не помешало им полностью доминировать над соперникам и одержать чистую победу.



"Манчестер Сити" — "Челси". Отчет о матче