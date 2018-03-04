Бернарду Силва принес "Сити" победу над "Челси"
"Манчестер Сити" еще на шаг стал ближе к титулу Премьер-Лиги, одержав минимальную победу над "Челси" благодаря голу Бернарду Силвы.
Защитник "горожан" Кайл Уолкер успел залечить свое повреждение и сохранил место в старте. Вернулись в команду его партнеры по обороне Александр Зинченко и Эмерик Лапорт.
Из-за болезни "синие" недосчитались Нголо Канте. Его место в полузащите, рядом с Данни Дринкуотером, занял Сеск Фабрегас. Альваро Мората присел на лавку, позволив Педро появиться с первых минут.
В начальной стадии матча "Сити" демонстрировал тотальный контроль мяча. Это не так, что гости вышли на поле расслабленными — они были вынуждены трудиться в поте лица, чтобы сдерживать размашистые атаки соперника.
"Челси" как огня боялся мяча и не имел возможностей для контратак. "Горожане" со временем стали все чаще проникать в чужую штрафную, на 27-й минуте создав 100-процентный момент, однако Сесар Аспиликуэта на линии ворот остановил удар Лероя Сане.
Несмотря на подавляющее игровое преимущество, хозяевам не удалось распечатать ворота Тибо Куртуа до перерыва. "Синие" же за 45 минут не нанесли ни одного удара, даже неточного, отметившись лишь бурным празднованием заработанного углового.
Зато во втором тайме гостей хватило только на полминуты, по истечении которой Андреас Кристенсен совершил потерю в своей штрафной. Давид Сильва прострелил вдоль ворот, а Бернарду Силва на дальней штанге опередил Маркоса Алонсо и пробил в касание по скакавшему мячу — 1:0.
Теперь терять было уже нечего, и "Челси" начал раскрываться. На 54-й минуте Виктор Мосес ворвался в штрафную по правому краю, но пробил очень неточно. Однако после этой вспышки подопечные Антонио Конте вновь потухли.
Очень скоро стало ясно, что такая игра больше на руку "Сити". Несмотря на прикладываемые усилия, "синие" не создавали моменты, тогда как их соперник стал регулярно получать возможности для быстрых контратак.
За 13 минут до конца Конте все-таки решился выпустить нападающего. Это помогло "Челси" заработать второй в матче угловой, но никак не уйти от поражения или нанести хотя бы один удар в створ.
Два матча против "Арсенала" отняли немало сил у "Манчестер Сити", несмотря на крупный счет в каждом из них. "Горожане" не показали искрометного футбола и действовали слегка академично, но это не помешало им полностью доминировать над соперникам и одержать чистую победу.
"Манчестер Сити" — "Челси". Отчет о матче
04.03.2018 20:55
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Последние комментарии:
динамо киев - заря интересней был матч
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В игре с сити ловить нечего. Конте скорее наигрывал некую тактику для игры с барсой
(ответить)
панины, "танцующая в темноте" - норм фильм?
(ответить)
абсолютно лучшая команда Европы на данный момент
(ответить)
Аутсайдеры, напоминалочка:
1. Челси - действующий чемпион АПЛ.
2. Челси - последний из клубов АПЛ, который брал ЛЧ.
Источник: http://fapl.ru/posts/60957/
(ответить)
кризисный щельси соснул арабского хуйца, на очереди-порка от путы и очередной автобус от контекса)
(ответить)
ну надо сказать, что сити создал действительно мало. однако 0 ударов до 55-ой минуты, абсолютно никакого прессинга против уставшего сити. конте ничего не предложил в атаке, просто ноль.
ну а Пеп король АПЛ. поставил раком распиаренный чемпионат, браво !
1 29 78
(ответить)
vco dlya mena cezon konchulca u vobshe bolbshe ne bydy cmotretb matcu Chelsea poka ne yvolat etovo prudyrka Konte
Источник: http://fapl.ru/posts/60957/?c=1
(ответить)
Статистика Сити против Юнайтед и Челси
Владение мячом Сити 75% - 25% Юнайтед
Удары 15 - 3
Удары в створ 7 - 1
Всего передач 752 - 276
Владение мячом Сити 77% - 23% Челси
Удары 18 - 2
Удары в створ 6 - 0
Всего передач 980 - 311
КТО ЛУЧШЕ? ЧЛЕНСИ ИЛИ ХУЙНАЙТЕД?
(ответить)
vco dlya mena cezon konchulca u vobshe bolbshe ne bydy cmotretb matcu Chelsea poka ne yvolat etovo prudyrka Konte
(ответить)
ну и да: и этот футбол мс есть секси? эти пасы друг дружке? Тупо стату набивали этими пасами, рил. Ну и гол благодаря привозу пинсов... сами никак
(ответить)
Конте пидор. Можно к хуям сливать. Команда проигрывает, а этот даун до последнего не делает никаких замен и тактику не меняет совершенно, выпускает цф в самом конце матча. Я ебал. Куртонос пустил мяч, который должен был брать. Ну и олонсо... он как будто спецом бежал не на мяч, а на соперника, к которому он летел.
(ответить)
Что за заголовок? Челси никчемный
(ответить)
Конте и Руководство клуба....у кого нервы крепче...кто первый на развод.
(ответить)
Амбиции Конте......?
(ответить)
Я у мамковеда мамку увел.
(ответить)
Аутсайдеры, напоминалочка:
1. Челси - действующий чемпион АПЛ.
2. Челси - последний из клубов АПЛ, который брал ЛЧ.
(ответить)
Конте боялся проиграть крупно - крупно не проиграл) задача минимум выполнена.
но матч показал, что Конте сам хочет уйти, так что пора уже шорт лист тренеров оформлять.
(ответить)
скукота. нах всех этих конте. ну просто колыбельная, а не футбол. центральный матч тура вроде
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пох на пенсов
10 марта матч года. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль.
надеюсь Хосе набрался опыта игр против тупых бегунков с уровнем футбольного развития чуть менее чем нулевым и сможет по красоте раскидать трупы портовых куртизанок по Старому Траффорду. Косяки Сосолоха и негритянки Мани + удаления, пенальти и горение недееспособного торчка, который себя насекомым считает и просит его называть Клопом. Вот это я понимаю сюжет. А не сегодняшнее деклассирование.
Источник: http://fapl.ru/posts/60957/?c=1#c6616498
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