Венгер смирился, что "Арсенала" не будет в топ-4
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер признал, что его команда уже не имеет реальных шансов финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.
Воскресное поражение 2:1 в гостях у "Брайтона" оставило "канониров" на шестой позиции в Премьер-Лиге, в 13 очках от зоны Лиги Чемпионов.
И хотя прежде Венгер излучал оптимизм, теперь даже Арсен готов признать, что "Арсеналу" не попасть в топ-4, и только победа в Лиге Европы может скрасить впечатление от этого сезона.
"Финишировать в топ-4 — теперь это очень сложно, практически невозможно. Мы слишком далеко. Нам необходимо, чтобы провалилась не одна команда, а две. Однако в данный момент нас беспокоит другое, нам нужно снова начать побеждать".
"Мы были пассивны, испытывали проблемы с уверенностью в себе, а наши ноги были тяжелыми. Тем не менее, мы хорошо отреагировали во втором тайме".
"После случившегося с нами за последнюю неделю сложно оправиться — сейчас мы переживаем тяжелое время", — сообщил Венгер BBC.
04.03.2018 19:30
Просмотров: 3092
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Наконец то... Ждем такого же от Конте.
(ответить)
значит на ле переключаемся, милан, верим
(ответить)
старый еблан, пора оставить насиженное место. Лукашенко в футболе.
(ответить)
Просто Щелкунчик
(ответить)
Просто лучший.
(ответить)
Кто не смотрит... тому дам знать, что челси играет как дерьмо... жидко и противно
(ответить)
Венгеру как и Путину что ни говори все по хер пока не сдохнет не уйдет
(ответить)
Не любят фаны своего легендарного тренера неблагодарные ))
(ответить)
ЭТО ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ВСЕГО, ЧТО ТОЛЬКО ВОЗМОЖНО!
Венгер оскорбил себя и весь клуб.
Все кто его уважал сегодня его презирают.
Венгер ввел клуб в состояние изнасилованной жертвы.
Арсенал без Венгера, Россия без Путина!
(ответить)
TI realno sohel suma davay uxodi nervi trepaew vsem nam
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий