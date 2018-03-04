Венгер смирился, что "Арсенала" не будет в топ-4

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер признал, что его команда уже не имеет реальных шансов финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

Воскресное поражение 2:1 в гостях у "Брайтона" оставило "канониров" на шестой позиции в Премьер-Лиге, в 13 очках от зоны Лиги Чемпионов.

И хотя прежде Венгер излучал оптимизм, теперь даже Арсен готов признать, что "Арсеналу" не попасть в топ-4, и только победа в Лиге Европы может скрасить впечатление от этого сезона.

"Финишировать в топ-4 — теперь это очень сложно, практически невозможно. Мы слишком далеко. Нам необходимо, чтобы провалилась не одна команда, а две. Однако в данный момент нас беспокоит другое, нам нужно снова начать побеждать".

"Мы были пассивны, испытывали проблемы с уверенностью в себе, а наши ноги были тяжелыми. Тем не менее, мы хорошо отреагировали во втором тайме".

"После случившегося с нами за последнюю неделю сложно оправиться — сейчас мы переживаем тяжелое время", — сообщил Венгер BBC.



Метки Арсенал, Брайтон, Венгер, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2018 19:30

Количество просмотров Просмотров: 3092

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 04.03.2018 21:09 # scouser2005
    Наконец то... Ждем такого же от Конте.

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  2. wengerrrro 04.03.2018 20:57 # wengerrrro
    значит на ле переключаемся, милан, верим

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  3. mufansince1998 04.03.2018 20:56 # mufansince1998
    старый еблан, пора оставить насиженное место. Лукашенко в футболе.

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  4. selfish 04.03.2018 20:40 # selfish
    Просто Щелкунчик

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  5. mcart 04.03.2018 20:37 # mcart
    Просто лучший.

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  6. breadpeat 04.03.2018 20:36 # breadpeat
    Кто не смотрит... тому дам знать, что челси играет как дерьмо... жидко и противно

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  7. martingor 04.03.2018 19:53 # martingor
    Венгеру как и Путину что ни говори все по хер пока не сдохнет не уйдет

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  8. edgarkuznetsov 04.03.2018 19:46 # edgarkuznetsov
    Не любят фаны своего легендарного тренера неблагодарные ))

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  9. krutoykanonir 04.03.2018 19:41 # krutoykanonir
    ЭТО ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ВСЕГО, ЧТО ТОЛЬКО ВОЗМОЖНО!
    Венгер оскорбил себя и весь клуб.
    Все кто его уважал сегодня его презирают.

    Венгер ввел клуб в состояние изнасилованной жертвы.
    Арсенал без Венгера, Россия без Путина!

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  10. arsenalmuradik 04.03.2018 19:33 # arsenalmuradik
    TI realno sohel suma davay uxodi nervi trepaew vsem nam

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