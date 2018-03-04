Венгер смирился, что "Арсенала" не будет в топ-4

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер признал, что его команда уже не имеет реальных шансов финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

Воскресное поражение 2:1 в гостях у "Брайтона" оставило "канониров" на шестой позиции в Премьер-Лиге, в 13 очках от зоны Лиги Чемпионов.



И хотя прежде Венгер излучал оптимизм, теперь даже Арсен готов признать, что "Арсеналу" не попасть в топ-4, и только победа в Лиге Европы может скрасить впечатление от этого сезона.



"Финишировать в топ-4 — теперь это очень сложно, практически невозможно. Мы слишком далеко. Нам необходимо, чтобы провалилась не одна команда, а две. Однако в данный момент нас беспокоит другое, нам нужно снова начать побеждать".



"Мы были пассивны, испытывали проблемы с уверенностью в себе, а наши ноги были тяжелыми. Тем не менее, мы хорошо отреагировали во втором тайме".



"После случившегося с нами за последнюю неделю сложно оправиться — сейчас мы переживаем тяжелое время", — сообщил Венгер BBC.