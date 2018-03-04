"Брайтон" стал очередным обидчиком "Арсенала"

"Арсенал" потерпел четвертое кряду выездное поражение в Премьер-Лиге, на сей раз поделившись очками с "Брайтоном" — 2:1.

Как и ожидалось, стартовый состав "чаек" не изменился относительно победы 4:1 над "Суонси".



В центр поля "канониров" вернулся залечивший лодыжку Джек Уилшир, который заменил Аарона Рэмси. Впервые в сезоне в старт не попал Эктор Беллерин. Вместо него и Данни Уэлбека появились Калум Чемберс и Алекс Ивоби.



"Арсенал" довольно активно начал матч, Месут Озил даже отметился ударом над перекладиной, а затем гости пропустили. На шестой минуте голкипер Петр Чех ошибся на выходе при подаче углового, в результате чего Шейн Даффи головой сделал скидку на Льюиса Данка, который с лини вратарской поразил цель — 1:0.



Гол просто окрылил "Брайтон", тогда как "канониры" заметно приуныли и были вынуждены много обороняться. На 20-й минуте Ивоби устроил привоз, потеряв мяч возле своей штрафной — к счастью для Алекса, Чех исправил его осечку, отразив удар Антони Нокара.



Атаки "чаек" шли волна за волной, и на 26-й минуте счет был удвоен. Паскаль Гросс идеально навесил с правого фланга в район дальней штанги, где 34-летний Гленн Мюррей, затесавшись меж двух защитников, головой послал мяч в ворота — 2:0.



Несмотря на комфортный счет, хозяева не успокоились. Не столь дерзко, как прежде, но "Брайтон" продолжал атаковать, создав еще пару неплохих моментов.



У "Арсенала" ничего не клеилось впереди, однако на 43-й минуте одна из редчайших атак гостей оказалась результативной. "Чайки" замешкались с выносом мяч из своей штрафной, позволив Граниту Джаке сделать передачу на линию вратарской, откуда Пьер-Эмерик Обамеянг в касание внешней стороной стопа поразил цель — 2:1.



"Канониры" встрепенулись, а уже в компенсированное к первому тайму время Лоран Косьелни отметился попаданием в штангу. И все-таки "Брайтон" выдержал этот непродолжительный натиск и отправился на перерыв, ведя в счете.



Второй тайм гости начали гораздо лучше, полностью перехватив инициативу. Хозяева поначалу пытались отвечать, но затем были вынуждены уйти в глухую оборону.



"Арсенал" играл в хорошем темпе, и гол назревал, однако на 65-й минуте наступила продолжительная пауза. Сеад Колашинац локтем послал в нокаут Эсекьеля Скелотто, и для того матч оказался окончен. Мог покинуть поле и сам Колашинац, уже имевший желтую карточку, но рефери его пожалел.



После вынужденной паузы игра "канониров" разладилась. "Брайтон" смог перевести дух и успокоиться, вновь принявшись огрызаться.



В концовке матча хозяевам пришлось тяжело, однако они достойно выдержали штурм "Арсенала" и сохранили победный счет.



"Брайтон" прекрасно провел первый тайм, несмотря на пропущенный в концовке гол, а после перерыва показал хорошую игру в обороне, поэтому победа "чаек" выглядит заслуженной. "Арсенал" же продолжает лететь в пропасть, находясь в ожидании перемен.



"Брайтон" — "Арсенал". Отчет о матче