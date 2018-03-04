"Брайтон" стал очередным обидчиком "Арсенала"
"Арсенал" потерпел четвертое кряду выездное поражение в Премьер-Лиге, на сей раз поделившись очками с "Брайтоном" — 2:1.
Как и ожидалось, стартовый состав "чаек" не изменился относительно победы 4:1 над "Суонси".
В центр поля "канониров" вернулся залечивший лодыжку Джек Уилшир, который заменил Аарона Рэмси. Впервые в сезоне в старт не попал Эктор Беллерин. Вместо него и Данни Уэлбека появились Калум Чемберс и Алекс Ивоби.
"Арсенал" довольно активно начал матч, Месут Озил даже отметился ударом над перекладиной, а затем гости пропустили. На шестой минуте голкипер Петр Чех ошибся на выходе при подаче углового, в результате чего Шейн Даффи головой сделал скидку на Льюиса Данка, который с лини вратарской поразил цель — 1:0.
Гол просто окрылил "Брайтон", тогда как "канониры" заметно приуныли и были вынуждены много обороняться. На 20-й минуте Ивоби устроил привоз, потеряв мяч возле своей штрафной — к счастью для Алекса, Чех исправил его осечку, отразив удар Антони Нокара.
Атаки "чаек" шли волна за волной, и на 26-й минуте счет был удвоен. Паскаль Гросс идеально навесил с правого фланга в район дальней штанги, где 34-летний Гленн Мюррей, затесавшись меж двух защитников, головой послал мяч в ворота — 2:0.
Несмотря на комфортный счет, хозяева не успокоились. Не столь дерзко, как прежде, но "Брайтон" продолжал атаковать, создав еще пару неплохих моментов.
У "Арсенала" ничего не клеилось впереди, однако на 43-й минуте одна из редчайших атак гостей оказалась результативной. "Чайки" замешкались с выносом мяч из своей штрафной, позволив Граниту Джаке сделать передачу на линию вратарской, откуда Пьер-Эмерик Обамеянг в касание внешней стороной стопа поразил цель — 2:1.
"Канониры" встрепенулись, а уже в компенсированное к первому тайму время Лоран Косьелни отметился попаданием в штангу. И все-таки "Брайтон" выдержал этот непродолжительный натиск и отправился на перерыв, ведя в счете.
Второй тайм гости начали гораздо лучше, полностью перехватив инициативу. Хозяева поначалу пытались отвечать, но затем были вынуждены уйти в глухую оборону.
"Арсенал" играл в хорошем темпе, и гол назревал, однако на 65-й минуте наступила продолжительная пауза. Сеад Колашинац локтем послал в нокаут Эсекьеля Скелотто, и для того матч оказался окончен. Мог покинуть поле и сам Колашинац, уже имевший желтую карточку, но рефери его пожалел.
После вынужденной паузы игра "канониров" разладилась. "Брайтон" смог перевести дух и успокоиться, вновь принявшись огрызаться.
В концовке матча хозяевам пришлось тяжело, однако они достойно выдержали штурм "Арсенала" и сохранили победный счет.
"Брайтон" прекрасно провел первый тайм, несмотря на пропущенный в концовке гол, а после перерыва показал хорошую игру в обороне, поэтому победа "чаек" выглядит заслуженной. "Арсенал" же продолжает лететь в пропасть, находясь в ожидании перемен.
"Брайтон" — "Арсенал". Отчет о матче
04.03.2018 18:30
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Последние комментарии:
Интересно купи Ромка Антону - Моуру Видаля и Наинголлана он бы слепил топ тиму на этот сезон
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Футболисты челси очень расстроены, что у поля 2 равных половины, так как они с радостью бы играли весь матч только в своей.
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Щельсей, щельсей, щельсей. 1 удар за 90 минут, 25% владение, топ игра.
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можно только поздравить абс.еб.фонадов синей помойки chelsea - с эпичной перемогой в стиле обрыганов из сальной цитадели.
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на классе уделали
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Делай каминг ауты не делай - будешь всегда обосцан, если пенс с рождения.
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С победой щальси!!!!
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Снова обоссали пенсов
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Заебал комментатор а если бы да кабу,долбоеб сказочный
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свин как супермен накроет всех пенсов своей простыней.
ато совсем наполнили их сегодня
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Розанов - пенс е6аный.
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с победой.
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Че у Конте за щекой?
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Молята выфел паваляца на гасоне.
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погода подобна игре пенсов
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Носов тащит
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Зина красавец. Вот это скачок: от Уфы до Сити.
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Кто за то, чтобы Челси играл в Чемпионшипе, ставим плюс.
Посмотрим сколько нас красавчиков
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Одни не могут, другие не хотят!
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эффект ван дейка
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