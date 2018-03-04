"Брайтон" стал очередным обидчиком "Арсенала"

Гленн Мюррей "Арсенал" потерпел четвертое кряду выездное поражение в Премьер-Лиге, на сей раз поделившись очками с "Брайтоном" — 2:1.

Как и ожидалось, стартовый состав "чаек" не изменился относительно победы 4:1 над "Суонси".

В центр поля "канониров" вернулся залечивший лодыжку Джек Уилшир, который заменил Аарона Рэмси. Впервые в сезоне в старт не попал Эктор Беллерин. Вместо него и Данни Уэлбека появились Калум Чемберс и Алекс Ивоби.

"Арсенал" довольно активно начал матч, Месут Озил даже отметился ударом над перекладиной, а затем гости пропустили. На шестой минуте голкипер Петр Чех ошибся на выходе при подаче углового, в результате чего Шейн Даффи головой сделал скидку на Льюиса Данка, который с лини вратарской поразил цель — 1:0.

Гол просто окрылил "Брайтон", тогда как "канониры" заметно приуныли и были вынуждены много обороняться. На 20-й минуте Ивоби устроил привоз, потеряв мяч возле своей штрафной — к счастью для Алекса, Чех исправил его осечку, отразив удар Антони Нокара.

Атаки "чаек" шли волна за волной, и на 26-й минуте счет был удвоен. Паскаль Гросс идеально навесил с правого фланга в район дальней штанги, где 34-летний Гленн Мюррей, затесавшись меж двух защитников, головой послал мяч в ворота — 2:0.

Несмотря на комфортный счет, хозяева не успокоились. Не столь дерзко, как прежде, но "Брайтон" продолжал атаковать, создав еще пару неплохих моментов.

У "Арсенала" ничего не клеилось впереди, однако на 43-й минуте одна из редчайших атак гостей оказалась результативной. "Чайки" замешкались с выносом мяч из своей штрафной, позволив Граниту Джаке сделать передачу на линию вратарской, откуда Пьер-Эмерик Обамеянг в касание внешней стороной стопа поразил цель — 2:1.

"Канониры" встрепенулись, а уже в компенсированное к первому тайму время Лоран Косьелни отметился попаданием в штангу. И все-таки "Брайтон" выдержал этот непродолжительный натиск и отправился на перерыв, ведя в счете.

Второй тайм гости начали гораздо лучше, полностью перехватив инициативу. Хозяева поначалу пытались отвечать, но затем были вынуждены уйти в глухую оборону.

"Арсенал" играл в хорошем темпе, и гол назревал, однако на 65-й минуте наступила продолжительная пауза. Сеад Колашинац локтем послал в нокаут Эсекьеля Скелотто, и для того матч оказался окончен. Мог покинуть поле и сам Колашинац, уже имевший желтую карточку, но рефери его пожалел.

После вынужденной паузы игра "канониров" разладилась. "Брайтон" смог перевести дух и успокоиться, вновь принявшись огрызаться.

В концовке матча хозяевам пришлось тяжело, однако они достойно выдержали штурм "Арсенала" и сохранили победный счет.

"Брайтон" прекрасно провел первый тайм, несмотря на пропущенный в концовке гол, а после перерыва показал хорошую игру в обороне, поэтому победа "чаек" выглядит заслуженной. "Арсенал" же продолжает лететь в пропасть, находясь в ожидании перемен.

"Брайтон" — "Арсенал". Отчет о матче



Метки Арсенал, Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2018 18:30

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  1. bluehonorcfc9 04.03.2018 20:57 # bluehonorcfc9
    Интересно купи Ромка Антону - Моуру Видаля и Наинголлана он бы слепил топ тиму на этот сезон

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  2. stepalex 04.03.2018 20:55 # stepalex
    Футболисты челси очень расстроены, что у поля 2 равных половины, так как они с радостью бы играли весь матч только в своей.

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  3. imf-tau 04.03.2018 20:55 # imf-tau
    Щельсей, щельсей, щельсей. 1 удар за 90 минут, 25% владение, топ игра.

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  4. injection-4-u 04.03.2018 20:54 # injection-4-u
    можно только поздравить абс.еб.фонадов синей помойки chelsea - с эпичной перемогой в стиле обрыганов из сальной цитадели.

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  5. mufansince1998 04.03.2018 20:54 # mufansince1998
    на классе уделали

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  6. skychnie-oboi 04.03.2018 20:54 # skychnie-oboi
    Делай каминг ауты не делай - будешь всегда обосцан, если пенс с рождения.

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  7. electric 04.03.2018 20:53 # electric
    С победой щальси!!!!

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  8. mikkiynwa 04.03.2018 20:52 # mikkiynwa
    Снова обоссали пенсов

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  9. martingor 04.03.2018 20:52 # martingor
    Заебал комментатор а если бы да кабу,долбоеб сказочный

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  10. spartan 04.03.2018 20:51 # spartan
    свин как супермен накроет всех пенсов своей простыней.
    ато совсем наполнили их сегодня

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  11. eden10 04.03.2018 20:51 # eden10
    Розанов - пенс е6аный.

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  12. bluehonorcfc9 04.03.2018 20:49 # bluehonorcfc9
    с победой.

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  13. eden10 04.03.2018 20:47 # eden10
    Че у Конте за щекой?

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  14. skychnie-oboi 04.03.2018 20:47 # skychnie-oboi
    Молята выфел паваляца на гасоне.

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  15. liverpool-kutais 04.03.2018 20:47 # liverpool-kutais
    погода подобна игре пенсов

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  16. selfish 04.03.2018 20:45 # selfish
    Носов тащит

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  17. eden10 04.03.2018 20:44 # eden10
    Зина красавец. Вот это скачок: от Уфы до Сити.

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  18. mikkiynwa 04.03.2018 20:44 # mikkiynwa
    Кто за то, чтобы Челси играл в Чемпионшипе, ставим плюс.
    Посмотрим сколько нас красавчиков

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  19. lfc-krr 04.03.2018 20:44 # lfc-krr
    Одни не могут, другие не хотят!

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  20. toha-bludsikir 04.03.2018 20:44 # toha-bludsikir
    эффект ван дейка

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