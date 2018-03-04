Азар проголосовал за Де Брюйне как за Игрока Года
Лидер "Челси" Эден Азар назвал трех игроков, которых он считает лучшими в этом сезоне Премьер-Лиги.
В данный момент Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) рассылает всем выступающим в Премьер-Лиге игрокам бюллетени, предлагая определить лучшего в сезоне, который постепенно приближается к своему завершению.
Данная награда, которая в сезоне 2016/17 досталась Нголо Канте, а в 2014/15 — самому Азару, считается очень престижной среди игроков, ведь ее судьбу определяют твои коллеги. В преддверии воскресного матча против "Манчестер Сити" Эден рассказал, кому отдал свой голос.
"Думаю, есть трое лучших: Кевин Де Брюйне, Мохамед Салах и Харри Кейн".
"Я проголосовал за Кевина Де Брюйне. Он лучше всех. Также я бы мог проголосовать за Салаха, потому что мне довелось поиграть с ним, и он мой друг, но Салах больше нападающий, чем игрок".
"Кевин же обладает всем. Он обороняется, простреливает, ассистирует и забивает голы в больших матчах. На мой взгляд, он лучший в этом сезоне", — сообщил Азар Sky Sports.
04.03.2018 18:00
Просмотров: 2525
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
А я согласен, что "Салах больше нападающий, чем игрок".
Салах - торпеда, его невозжно использовать в целях обороны.
(ответить)
Говорят в опросе среди футболистов аапл - кого вы категорически не взяли бы к себе в напарники ? Лидирует с огромным отрывом фабрегас...
(ответить)
Пенс есть пенс
Ума палата.
(ответить)
Салах ебет все что движется в апл, этот ебланизатор голосует за де брюле. пенс, хуль, мозг с ранетку
(ответить)
но Салах больше нападающий, чем игрок".
Привет логика пенса
(ответить)
Пока что КДБ главнейший фейл Моуриньо в Челси.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий