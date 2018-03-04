Азар проголосовал за Де Брюйне как за Игрока Года

Лидер "Челси" Эден Азар назвал трех игроков, которых он считает лучшими в этом сезоне Премьер-Лиги.

В данный момент Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) рассылает всем выступающим в Премьер-Лиге игрокам бюллетени, предлагая определить лучшего в сезоне, который постепенно приближается к своему завершению.



Данная награда, которая в сезоне 2016/17 досталась Нголо Канте, а в 2014/15 — самому Азару, считается очень престижной среди игроков, ведь ее судьбу определяют твои коллеги. В преддверии воскресного матча против "Манчестер Сити" Эден рассказал, кому отдал свой голос.



"Думаю, есть трое лучших: Кевин Де Брюйне, Мохамед Салах и Харри Кейн".



"Я проголосовал за Кевина Де Брюйне. Он лучше всех. Также я бы мог проголосовать за Салаха, потому что мне довелось поиграть с ним, и он мой друг, но Салах больше нападающий, чем игрок".



"Кевин же обладает всем. Он обороняется, простреливает, ассистирует и забивает голы в больших матчах. На мой взгляд, он лучший в этом сезоне", — сообщил Азар Sky Sports.