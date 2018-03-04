Азар проголосовал за Де Брюйне как за Игрока Года

Эден Азар и Кевин Де Брюйне Лидер "Челси" Эден Азар назвал трех игроков, которых он считает лучшими в этом сезоне Премьер-Лиги.

В данный момент Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) рассылает всем выступающим в Премьер-Лиге игрокам бюллетени, предлагая определить лучшего в сезоне, который постепенно приближается к своему завершению.

Данная награда, которая в сезоне 2016/17 досталась Нголо Канте, а в 2014/15 — самому Азару, считается очень престижной среди игроков, ведь ее судьбу определяют твои коллеги. В преддверии воскресного матча против "Манчестер Сити" Эден рассказал, кому отдал свой голос.

"Думаю, есть трое лучших: Кевин Де Брюйне, Мохамед Салах и Харри Кейн".

"Я проголосовал за Кевина Де Брюйне. Он лучше всех. Также я бы мог проголосовать за Салаха, потому что мне довелось поиграть с ним, и он мой друг, но Салах больше нападающий, чем игрок".

"Кевин же обладает всем. Он обороняется, простреливает, ассистирует и забивает голы в больших матчах. На мой взгляд, он лучший в этом сезоне", — сообщил Азар Sky Sports.



Метки PFA, Азар, Де Брюйне, Манчестер Сити, награды, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2018 18:00

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  1. scouser2005 04.03.2018 21:02 # scouser2005
    А я согласен, что "Салах больше нападающий, чем игрок".

    Салах - торпеда, его невозжно использовать в целях обороны.

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  2. breadpeat 04.03.2018 19:23 # breadpeat
    Говорят в опросе среди футболистов аапл - кого вы категорически не взяли бы к себе в напарники ? Лидирует с огромным отрывом фабрегас...

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  3. electric 04.03.2018 19:08 # electric
    Пенс есть пенс
    Ума палата.

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  4. hammersmith 04.03.2018 19:00 # hammersmith
    Салах ебет все что движется в апл, этот ебланизатор голосует за де брюле. пенс, хуль, мозг с ранетку

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  5. suiter 04.03.2018 18:13 # suiter
    но Салах больше нападающий, чем игрок".

    Привет логика пенса

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  6. bluehonorcfc9 04.03.2018 18:01 # bluehonorcfc9
    Пока что КДБ главнейший фейл Моуриньо в Челси.

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