Матич: "Моуриньо всегда хочет побеждать"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич похвалил своего тренера Жозе Моуриньо за неослабевающее стремление выигрывать трофеи.

Выиграв два титула Премьер-Лиги за три года в "Челси", прошлым летом Матич перебрался на "Олд Траффорд", где воссоединился с Моуриньо.



Несмотря на те высокие требования, что предъявляет Моуриньо, 29-летний серб счастлив их совместным сотрудничеством и особенно ценит в Жозе отсутствие самоуспокоенности.



"Он всегда хочет быть лучшим. Он всегда хочет побеждать. Даже если ты играешь хорошо, он, как твой тренер, всегда считает, что ты можешь играть лучше. Это хорошо. Он всегда требует от тебя больше".



"Я счастлив, что мы работаем вместе, и за свою карьеру он выиграл очень, очень много трофеев. Мы определенно можем многому научиться у него".



"Он выиграл кучу всего. Тренер хорош тогда, если он выигрывает трофеи. Он побеждал в каждой стране, где работал, и поэтому его назвали особенным", — сообщил Матич Sky Sports.