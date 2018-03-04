Конте опасается крупного поражения от "Сити"
Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что воскресный выезд к "Манчестер Сити" может обернуться крупным поражением для его команды, если он неправильно выберет тактику на этот матч.
В преддверии матча на "Этихад" подопечные Конте уже на 22 очка отстают от лидирующего в Премьер-Лиге "Сити", но куда важнее растущая дистанция "синих" до топ-4. Антонио опасается своего соперника и надеется, что не прогадает с тактикой.
"Играя такого рода матч, когда тебе противостоит команда, показавшая себя очень сильной, тебе нужен четкий план в голове, как остановить их. Тебе нужен тактически план, иначе ты рискуешь крупно проиграть".
"Самое важное в каждом матче — иметь тактический план оборонительных и атакующих действий. На мой взгляд, если ты хочешь добиться победы, тебе нужен отличный баланс в каждый момент матча", — цитирует Конте Sky Sports.
04.03.2018 15:00
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Последние комментарии:
Сомнение - первый признак провала. А этот чета вообще сдается раньше времени.
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Мне вот интересно,болельщиков какого клуба на фапе больше всего? Мне кажется что все таки самого великого клуба больше всех! Или я не прав?
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Почему Конте не продаст свой не мастевый парик Пепу?
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Вазелина побольше втирайте,не так больно будет!
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Умно. Конте топ
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