Конте опасается крупного поражения от "Сити"

Антонио Конте и Хосеп Гвардиола Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что воскресный выезд к "Манчестер Сити" может обернуться крупным поражением для его команды, если он неправильно выберет тактику на этот матч.

В преддверии матча на "Этихад" подопечные Конте уже на 22 очка отстают от лидирующего в Премьер-Лиге "Сити", но куда важнее растущая дистанция "синих" до топ-4. Антонио опасается своего соперника и надеется, что не прогадает с тактикой.

"Играя такого рода матч, когда тебе противостоит команда, показавшая себя очень сильной, тебе нужен четкий план в голове, как остановить их. Тебе нужен тактически план, иначе ты рискуешь крупно проиграть".

"Самое важное в каждом матче — иметь тактический план оборонительных и атакующих действий. На мой взгляд, если ты хочешь добиться победы, тебе нужен отличный баланс в каждый момент матча", — цитирует Конте Sky Sports.



Метки Конте, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2018 15:00

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  1. dallaslp 04.03.2018 15:55 # dallaslp
    Сомнение - первый признак провала. А этот чета вообще сдается раньше времени.

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  2. liverpool1892est 04.03.2018 15:34 # liverpool1892est
    Мне вот интересно,болельщиков какого клуба на фапе больше всего? Мне кажется что все таки самого великого клуба больше всех! Или я не прав?

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  3. liverpool1892est 04.03.2018 15:31 # liverpool1892est
    Почему Конте не продаст свой не мастевый парик Пепу?

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  4. liverpool1892est 04.03.2018 15:30 # liverpool1892est
    Вазелина побольше втирайте,не так больно будет!

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  5. iskander8sg 04.03.2018 15:09 # iskander8sg
    Умно. Конте топ

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