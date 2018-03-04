Йоахим Лев может заменить Венгера в "Арсенале"

"Арсенал" проявляет интерес к главному тренеру сборной Германии Йоахиму Леву как к наиболее желанному сменщику для Арсена Венгера.

Последние неудачи на футбольном поле и растущее отставание "Арсенала" от остальных грандов Премьер-Лиги наводят руководство лондонского клуба на мысли о необходимости перемен.



Если Венгер не совершит чуда в остатке сезона, финишировав без трофеев и за пределами топ-4, ему будет крайне затруднительно удержаться на тренерском мостике, несмотря на еще целый год по контракту.



На место Венгера сватают различных специалистов, включая Карло Анчелотти, Брендана Роджерса, Леонардо Жардима, Микеля Артету и Тьерри Анри, однако Daily Mail утверждает, что наиболее вероятным сменщиком Арсена является Йоахим Лев. Этой же версии придерживаются и букмекеры.



Несмотря на своих успехи со сборной Германии, Лев видится весьма рискованным назначением — Йоахим не работает на клубном уровне с 2004 года, выиграв здесь лишь два трофея (Кубок Германии в 1997 году со "Штутгартом" и австрийскую Бундеслигу с "Тиролем" в 2002).



Однако этот риск не страшит руководство "Арсенала". В Северном Лондоне ценят международный опыт Лева, его репутацию и привлекательность его персоны для молодых немецких игроков — в последние годы "канониры" активно работают на рынке Германии, переманив отсюда даже скаута дортмундской "Боруссии" Свена Мислинтата.