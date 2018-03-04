Фанаты "Вест Хэма" вызвали Голда на разговор

После чувствительного поражения от "Суонси" (4:1) фанаты "Вест Хэма" остановили машину владельца Дэвида Голда и попросили того, наконец, покинуть клуб.

Накануне "молотобойцы" усложнили себе жизнь в борьбе за выживание, пропустив четыре мяча в Уэльсе. После поражения главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал, что его игроки "просто опозорились".



Гостевые фанаты выплеснули свою злость за пределами "Либерти", перегородив путь "Роллс-Ройсу" Голда. Владельцу клуба пришлось выйти из машины и ответить разгоряченным болельщикам, призвавшим его покинуть "Вест Хэм".



"Мне 82 года, и я переживаю за этот клуб точно так же, как и все все. Я знаю, что это была ужасная игра", - приводит ответную реплику Голда издание London Evening Standard.



