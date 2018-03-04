Лучшие моменты субботних матчей Премьер-Лиги (ВИДЕО)

Мохамед Салах и Садио Мане Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 29-го тура Премьер-Лиги за субботу.



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Метки видео, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2018 08:30

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  1. electric 04.03.2018 10:07 # electric
    Судья питор. Такое чувство, что аф отполировал всему судейскому корпусу, что бы насолить ЛФК. Петухам ставят пенки после явных симуляций.

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