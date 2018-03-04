Почеттино рад, что "Тоттенхэм" поборол проклятие "Уэмбли"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что его игроки, наконец, чувствуют себя на "Уэмбли" как дома.

Неудачи "шпор" на старте сезона Почеттино связывал с переездом на "Уэмбли" на время строительства нового "Уайт Харт Лэйн". Спустя несколько месяцев "Тоттенхэм" окончательно привык к национальной арене, а сейчас и вовсе идет третьим в Премьер-Лиге по количеству очков, набранных в родных стенах. Маурисио уверен, что проблема домашнего поля более не актуальна.



"Когда мы играли здесь в прошлом сезоне в Лиге Чемпионов или в Лиге Европы, мы испытывали странное чувство. Но сейчас играя на "Уэмбли", мы чувствуем себя как дома. Это мнение разделяют и игроки, и болельщики".



"Я рад, что мы преодолели проблемы, думаю, теперь "Уэмбли" можно смело назвать нашим домом", - приводит слова Почеттино The Independent.