Почеттино рад, что "Тоттенхэм" поборол проклятие "Уэмбли"

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что его игроки, наконец, чувствуют себя на "Уэмбли" как дома.

Неудачи "шпор" на старте сезона Почеттино связывал с переездом на "Уэмбли" на время строительства нового "Уайт Харт Лэйн". Спустя несколько месяцев "Тоттенхэм" окончательно привык к национальной арене, а сейчас и вовсе идет третьим в Премьер-Лиге по количеству очков, набранных в родных стенах. Маурисио уверен, что проблема домашнего поля более не актуальна.

"Когда мы играли здесь в прошлом сезоне в Лиге Чемпионов или в Лиге Европы, мы испытывали странное чувство. Но сейчас играя на "Уэмбли", мы чувствуем себя как дома. Это мнение разделяют и игроки, и болельщики".

"Я рад, что мы преодолели проблемы, думаю, теперь "Уэмбли" можно смело назвать нашим домом", - приводит слова Почеттино The Independent.




Метки Почеттино, стадионы, Тоттенхэм, Уэмбли

Автор foxmcfc   

Дата 04.03.2018 08:00

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