Клопп доволен прогрессом Окслейд-Чемберлена

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил прогресс полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена, который, наконец, принялся реализовывать свой потенциал после сложного старта в мерсисайдском клубе.

Перебравшись прошлым летом на "Энфилд" из "Арсенала", Алекс долгое время был вынужден ждать своего шанса и довольствоваться появлениями на замену. Даже сложилось впечатление, что Окслейд-Чемберлен мог пожалеть об этом переходе.



Однако со временем ситуация изменилась, и в последние недели 24-летний англичанин застолбил за собой место в стартовом составе "красных". Накануне Алекс был признан лучшим игроком победного матча против "Ньюкасла", поучаствовав в обоих голах своей команды.



Клопп доволен прогрессом своего подопечного и теперь надеется, что Окслейд-Чемберлен сделает следующий шаг, улучшив свою результативность, ведь в 33 матчах за "Ливерпуль" Алекс отличился только четырежды.



"То, как он начинал у нас, было совершенно нормальным и ожидаемым. Для него не все оказалось здесь в новинку, но, покупая его у "Арсенала", мы изначально думали, что ему придется сделать несколько шагов в своем развитии. Он все еще молод, ему требуется быть стабильнее и больше угрожать чужим воротам".



"Наблюдая за его ударами на тренировкам, становится понятно, что у него есть все качества, чтобы завершать атаки. Мы должны восполнить его жажду голов, и это следующий шаг для него. Он быстр в принятии решении и обладает скоростью, и он очень важный игрок для нас", — сообщил Клопп BT Sport.