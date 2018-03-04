Пети считает, что Анри еще рано тренировать "Арсенал"

Бывший полузащитник "Арсенала" Эммануэль Пети считает, что его соотечественнику Тьерри Анри еще рано тренировать "канониров".

На прошлой неделе Анри выразил готовность заменить Арсена Венгера, под руководством которого великолепно выступал за "Арсенал" и добился статуса клубной легенды. По мнению Пети, его земляку еще слишком рано браться за столь важную работу.



"Тьерри любим не только фанатами "Арсенала", но и нейтральными зрителями, в честь него установлена статуя рядом с "Эмирейтс", но как тренер он все-таки еще новичок".



"Мне нравится идея с приглашением бывшего игрока, но Тьерри лишь ассистирует в сборной Бельгии, а Патрик Виейра работает в структуре "Манчестер Сити". Думаю, это не то, что нужно "Арсеналу" прямо сейчас. Им нужен опытный тренер, который выведет их на правильный путь", - цитирует Пети Goal.