29-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Альваро Мората В воскресенье 4 марта двумя поединками продолжится 29-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРАЙТОН — АРСЕНАЛ 16:30 Онлайн-трансляция

Два поражения кряду от "Манчестер Сити", в финале Кубка Лиги и в Премьер-Лиге, сгустили тучи над Арсеном Венгером. Теперь "Арсенал" всерьез рискует завершить сезон не только без трофея, но и без путевки в Лигу Чемпионов. Удручающая атмосфера в стане соперника может оказаться на руку для "Брайтона", который все еще ведет отчаянную борьбу за выживание. "Чайки" имеют шанс повторить свою рекордную беспроигрышную серию из пяти матчей в Премьер-Лиге, однако во встречах с командами из топ-6 они не набрали ни одного очка в этом сезоне, забив лишь один гол при 18 пропущенных. "Брайтон" одержал только две победы в 16 последних поединках против "канониров" с учетом всех соревнований.

Единственной потерей "Брайтона" остается Стив Сидуэлл.

"Арсеналу" предстоит оценить состояние Джека Уилшира, который пропустил матч с "Манчестер Сити" в четверг из-за проблем с лодыжкой. Начо Монреаль и Александр Лакасетт команде не помогут.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЧЕЛСИ 19:00 Онлайн-трансляция

"Манчестер Сити" находится в считанных победах от чемпионства и, очевидным образом, хочет поскорее решить свою задачу в Премьер-Лиге, что и доказал разгром "Арсенала" в четверг. У "горожан" есть уникальная возможность оформить титул в дерби Манчестера на "Этихад" через месяц, чтобы после этого уже полностью погрузиться в баталии в Лиге Чемпионов. После субботней победы "Тоттенхэма" над "Хаддерсфилдом" "Челси" оказался уже в пяти очках от топ-4 и теперь сильно рискует в следующем сезоне выступить только в Лиге Европы. В эру Премьер-Лиги "Сити" потерпел 24 поражения от "синих" — больше, чем от какой-либо другой команды.

В четверг "Манчестер Сити" потерял с травмой икроножной мышцы Кайла Уолкера. Также отсутствует Фернандиньо, а Рахим Стерлинг под вопросом. Фабиан Дельф завершает отбывать дисквалификацию.

Среди потерь "Челси" значатся Давид Луис, Итан Ампаду и Тьемуэ Бакайоко, но Росс Баркли уже поправился.



Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2018 05:55

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Последние комментарии:




  1. wmrpkvhzeflbrmo 04.03.2018 10:09 # wmrpkvhzeflbrmo
    Матч смотреть смысла нет. Снова поблекший Азар, снова 1 пытающийся играть Виллиан, снова без форварда, снова ошибки Кристенсена и Рюдигера. Надоело. Нет желания смотреть на избиение от команды, с которой можно играть в футбол и которая сама это хочет делать. Но..... Конте снова закроется и откажется играть в нормальный футбол, когда есть в составе игроки, которые могут играть не только в обороне, но и в атаке.

    Если будет ничья, то неплохо, учитывая кадровые потери в виде основы 2 человек у Горожан, а так.... очередной просер намечается. 3:1, скорее всего. Этот сезон упущен был, когда Конте не получил тех игроков, которые ему были нужны позарез. Конте много накосячил и сам в этом сезоне: ненужные ссоры с гнилым Моуринье, держал чересчур долго в запасе Виллиана, вовремя не производил нужные замены в матчах, где Синие могли выиграть. Тем не менее, смысла его увольнять нет. Уволив его, следующий сезон опять перестройка, опять новый тренер. Надоело

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  2. lfc-krr 04.03.2018 10:06 # lfc-krr
    Как же приятно смотреть игры ЛФК и Сити.

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  3. jackson-five 04.03.2018 10:04 # jackson-five
    Челси отдохнули, как- будто не должны проигрывать... Но это же челси))))

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  4. mikkiynwa 04.03.2018 09:59 # mikkiynwa
    Для пенсов 5 место зачёт.

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  5. mo-mo 04.03.2018 09:51 # mo-mo
    синяя помойка закрепит за собой законное 5 место

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  6. gandalf 04.03.2018 09:47 # gandalf
    жду Жызуса в старте

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  7. spartan 04.03.2018 09:31 # spartan
    синяя помойка сегодня застолбит за собой 5 почетное место.
    А игры Ливера уже смотрю отрывками, настолько увереннее и солиднее они стали играть с приходом Ван дейка и смертью Симона Миноле (земля пухом брат)

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  8. suarezov 04.03.2018 07:16 # suarezov
    Победа хозяев. Ландан белый!

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  9. liverpool1892est 04.03.2018 06:50 # liverpool1892est
    Сегодня пенсики будут сосать стоя?

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  10. superglor 04.03.2018 06:20 # superglor
    Оформим официально 5 место для пинсов. Ущербная команда, поднявшаяся только за счет ворованных нефтяных денег. Позор Лондона, позор АПЛ.

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  11. chelsea-69 04.03.2018 06:15 # chelsea-69
    Барклей спасёт
    Но это не точно

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