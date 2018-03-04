29-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье 4 марта двумя поединками продолжится 29-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
БРАЙТОН — АРСЕНАЛ 16:30 Онлайн-трансляция
Два поражения кряду от "Манчестер Сити", в финале Кубка Лиги и в Премьер-Лиге, сгустили тучи над Арсеном Венгером. Теперь "Арсенал" всерьез рискует завершить сезон не только без трофея, но и без путевки в Лигу Чемпионов. Удручающая атмосфера в стане соперника может оказаться на руку для "Брайтона", который все еще ведет отчаянную борьбу за выживание. "Чайки" имеют шанс повторить свою рекордную беспроигрышную серию из пяти матчей в Премьер-Лиге, однако во встречах с командами из топ-6 они не набрали ни одного очка в этом сезоне, забив лишь один гол при 18 пропущенных. "Брайтон" одержал только две победы в 16 последних поединках против "канониров" с учетом всех соревнований.
Единственной потерей "Брайтона" остается Стив Сидуэлл.
"Арсеналу" предстоит оценить состояние Джека Уилшира, который пропустил матч с "Манчестер Сити" в четверг из-за проблем с лодыжкой. Начо Монреаль и Александр Лакасетт команде не помогут.
МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЧЕЛСИ 19:00 Онлайн-трансляция
"Манчестер Сити" находится в считанных победах от чемпионства и, очевидным образом, хочет поскорее решить свою задачу в Премьер-Лиге, что и доказал разгром "Арсенала" в четверг. У "горожан" есть уникальная возможность оформить титул в дерби Манчестера на "Этихад" через месяц, чтобы после этого уже полностью погрузиться в баталии в Лиге Чемпионов. После субботней победы "Тоттенхэма" над "Хаддерсфилдом" "Челси" оказался уже в пяти очках от топ-4 и теперь сильно рискует в следующем сезоне выступить только в Лиге Европы. В эру Премьер-Лиги "Сити" потерпел 24 поражения от "синих" — больше, чем от какой-либо другой команды.
В четверг "Манчестер Сити" потерял с травмой икроножной мышцы Кайла Уолкера. Также отсутствует Фернандиньо, а Рахим Стерлинг под вопросом. Фабиан Дельф завершает отбывать дисквалификацию.
Среди потерь "Челси" значатся Давид Луис, Итан Ампаду и Тьемуэ Бакайоко, но Росс Баркли уже поправился.
04.03.2018 05:55
Просмотров: 1651
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Матч смотреть смысла нет. Снова поблекший Азар, снова 1 пытающийся играть Виллиан, снова без форварда, снова ошибки Кристенсена и Рюдигера. Надоело. Нет желания смотреть на избиение от команды, с которой можно играть в футбол и которая сама это хочет делать. Но..... Конте снова закроется и откажется играть в нормальный футбол, когда есть в составе игроки, которые могут играть не только в обороне, но и в атаке.
Если будет ничья, то неплохо, учитывая кадровые потери в виде основы 2 человек у Горожан, а так.... очередной просер намечается. 3:1, скорее всего. Этот сезон упущен был, когда Конте не получил тех игроков, которые ему были нужны позарез. Конте много накосячил и сам в этом сезоне: ненужные ссоры с гнилым Моуринье, держал чересчур долго в запасе Виллиана, вовремя не производил нужные замены в матчах, где Синие могли выиграть. Тем не менее, смысла его увольнять нет. Уволив его, следующий сезон опять перестройка, опять новый тренер. Надоело
(ответить)
Как же приятно смотреть игры ЛФК и Сити.
(ответить)
Челси отдохнули, как- будто не должны проигрывать... Но это же челси))))
(ответить)
Для пенсов 5 место зачёт.
(ответить)
синяя помойка закрепит за собой законное 5 место
(ответить)
жду Жызуса в старте
(ответить)
синяя помойка сегодня застолбит за собой 5 почетное место.
А игры Ливера уже смотрю отрывками, настолько увереннее и солиднее они стали играть с приходом Ван дейка и смертью Симона Миноле (земля пухом брат)
(ответить)
Победа хозяев. Ландан белый!
(ответить)
Сегодня пенсики будут сосать стоя?
(ответить)
Оформим официально 5 место для пинсов. Ущербная команда, поднявшаяся только за счет ворованных нефтяных денег. Позор Лондона, позор АПЛ.
(ответить)
Барклей спасёт
Но это не точно
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий