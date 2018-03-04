29-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 4 марта двумя поединками продолжится 29-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРАЙТОН — АРСЕНАЛ 16:30 Онлайн-трансляция



Два поражения кряду от "Манчестер Сити", в финале Кубка Лиги и в Премьер-Лиге, сгустили тучи над Арсеном Венгером. Теперь "Арсенал" всерьез рискует завершить сезон не только без трофея, но и без путевки в Лигу Чемпионов. Удручающая атмосфера в стане соперника может оказаться на руку для "Брайтона", который все еще ведет отчаянную борьбу за выживание. "Чайки" имеют шанс повторить свою рекордную беспроигрышную серию из пяти матчей в Премьер-Лиге, однако во встречах с командами из топ-6 они не набрали ни одного очка в этом сезоне, забив лишь один гол при 18 пропущенных. "Брайтон" одержал только две победы в 16 последних поединках против "канониров" с учетом всех соревнований.



Единственной потерей "Брайтона" остается Стив Сидуэлл.



"Арсеналу" предстоит оценить состояние Джека Уилшира, который пропустил матч с "Манчестер Сити" в четверг из-за проблем с лодыжкой. Начо Монреаль и Александр Лакасетт команде не помогут.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЧЕЛСИ 19:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Сити" находится в считанных победах от чемпионства и, очевидным образом, хочет поскорее решить свою задачу в Премьер-Лиге, что и доказал разгром "Арсенала" в четверг. У "горожан" есть уникальная возможность оформить титул в дерби Манчестера на "Этихад" через месяц, чтобы после этого уже полностью погрузиться в баталии в Лиге Чемпионов. После субботней победы "Тоттенхэма" над "Хаддерсфилдом" "Челси" оказался уже в пяти очках от топ-4 и теперь сильно рискует в следующем сезоне выступить только в Лиге Европы. В эру Премьер-Лиги "Сити" потерпел 24 поражения от "синих" — больше, чем от какой-либо другой команды.



В четверг "Манчестер Сити" потерял с травмой икроножной мышцы Кайла Уолкера. Также отсутствует Фернандиньо, а Рахим Стерлинг под вопросом. Фабиан Дельф завершает отбывать дисквалификацию.



Среди потерь "Челси" значатся Давид Луис, Итан Ампаду и Тьемуэ Бакайоко, но Росс Баркли уже поправился.