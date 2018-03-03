Клопп: "На поле потеря Коутиньо не ощущается"
После победы над "Ньюкаслом" (2:0) главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз отметил, насколько хорошо его команда играет после ухода Филиппе Коутиньо.
Перед тем как принять подопечных Рафаэля Бенитеса, Клопп заявил, что "Ливерпуль" справился с продажей Коутиньо минувшей зимой. После победы Юрген признал, что скучает по бразильцу, но лишь за пределами поля.
"Мы надеялись, что ответим на уход Коутиньо именно так. Он первоклассный игрок, и мы скучаем по нему, но на поле это никак не ощущается. Ребята не подают вид, что нам его не хватает".
"Мы знали, что нас ждет сложная игра, но я думаю, что парни показали блестящий футбол и выполнили работу. Мы забили два красивых гола, могли забить еще пару раз, а Лорис Кариус совершил отличный сейв при счете 1:0. Я не могу требовать от ребят еще большего, поэтому счастлив прямо сейчас", - цитирует Клоппа BBC.
03.03.2018 22:55
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Ну и заебись!
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Молодца!Включили мозги и забыли звезду,работают командой!
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надо что бы барса выплал в лч
и лфк просто поводил хуём по губам как водят на форуме пинсам и скамцу
а так да там ковтиний таких пол состава
соланке - вообще криро\месси\пеле в 1 флаконе
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У ххла пердак так и разрывается
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дальше посмотришь))
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