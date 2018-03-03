Клопп: "На поле потеря Коутиньо не ощущается"

Юрген Клопп После победы над "Ньюкаслом" (2:0) главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз отметил, насколько хорошо его команда играет после ухода Филиппе Коутиньо.

Перед тем как принять подопечных Рафаэля Бенитеса, Клопп заявил, что "Ливерпуль" справился с продажей Коутиньо минувшей зимой. После победы Юрген признал, что скучает по бразильцу, но лишь за пределами поля.

"Мы надеялись, что ответим на уход Коутиньо именно так. Он первоклассный игрок, и мы скучаем по нему, но на поле это никак не ощущается. Ребята не подают вид, что нам его не хватает".

"Мы знали, что нас ждет сложная игра, но я думаю, что парни показали блестящий футбол и выполнили работу. Мы забили два красивых гола, могли забить еще пару раз, а Лорис Кариус совершил отличный сейв при счете 1:0. Я не могу требовать от ребят еще большего, поэтому счастлив прямо сейчас", - цитирует Клоппа BBC.




Метки Клопп, Ливерпуль, Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор foxmcfc   

Дата 03.03.2018 22:55

Количество просмотров Просмотров: 1965

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  1. liverpool1892est 04.03.2018 06:04 # liverpool1892est
    Ну и заебись!

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  2. pahanzyl 04.03.2018 02:35 # pahanzyl
    Молодца!Включили мозги и забыли звезду,работают командой!

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  3. blackdreamer 03.03.2018 23:01 # blackdreamer
    надо что бы барса выплал в лч
    и лфк просто поводил хуём по губам как водят на форуме пинсам и скамцу
    а так да там ковтиний таких пол состава
    соланке - вообще криро\месси\пеле в 1 флаконе

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  4. mikkiynwa 03.03.2018 22:58 # mikkiynwa
    У ххла пердак так и разрывается

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  5. bezviz 03.03.2018 22:57 # bezviz
    дальше посмотришь))

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