"Ливерпуль" уверенно обыграл "Ньюкасл" и поднялся на второе место

Очередные голы Мохамеда Салаха и Садио Мане обеспечили "Ливерпулю" уверенную победу над "Ньюкаслом" со счетом 2:0.

Относительно победы над "Вест Хэмом" в стартовом составе "красных" появились Деян Ловрен и Джордан Хендерсон, заменив Жоэля Матипа и Джеймса Милнера.



Новыми лицами в старте "сорок" стали Микель Мерино, Джейкоб Мерфи и Кристиан Атсу, появившись вместо Джонджо Шелви, Мэтта Ритчи и Айозе Переса.



Оборона гостей, не отличающаяся надежностью в этом сезоне, дала сбой уже на пятой минуте, когда Садио Мане, спрятавшись за спиной защитника, принял заброс партнера. Однако сенегалец слишком далеко отпустил мяч от себя и не смог пробить.



Этот момент в начальной стадии матча так и остался разовой вспышкой. "Ньюкасл" закрылся и совершенно не давал сопернику свободного пространства, а взвинтить темп "Ливерпулю" никак не удавалось.



С течением времени "сороки" немного осмелели. Стоило им начать раскрываться, как "красные" применили свое грозное оружие. На 40-й минуте, увидев пространство перед собой, Алекс Окслейд-Чемберлен совершил рывок до подступов к штрафной, а затем отдал внутрь площадки направо, где открылся Мохамед Салах. Египтянин переложил мяч под любимую левую ногу и пробил Мартина Дубравку — 1:0.



Перед самым перерывом "Ньюкасл" едва не сравнял счет, однако Лорис Кариус не потерял концентрацию из-за отсутствия работы, отразив сложнейший удар с дистанции в исполнении Мохамеда Диаме.



Для полного спокойствия хозяевам требовался еще один гол, и по прошествии 10 минут во втором тайме задача была выполнена. Роберто Фирмино сделал передачу на подступы к штрафной Мане, а тот совершил ускорение к воротам и точным ударом удвоил счет на табло — 2:0.



В остатке матча "Ливерпуль" предпочел не напрягаться, но по-прежнему уверенно владел мячом и не давал "сорокам" комбинировать. Сюрпризов уже не произошло, не считая неназначенного пенальти в ворота гостей в компенсированное время, хотя все основания для этого были.



Гол Мохамеда Салаха незадолго до перерыва стал определяющим для этого матча. Открыв счет, в дальнейшем "Ливерпуль" уже не испытал особых проблем. "Ньюкасл" же кроме отраженного Лорисом Кариусом удара Мохамеда Диаме ничего не создал.



"Ливерпуль" — "Ньюкасл". Отчет о матче