"Ливерпуль" уверенно обыграл "Ньюкасл" и поднялся на второе место
Очередные голы Мохамеда Салаха и Садио Мане обеспечили "Ливерпулю" уверенную победу над "Ньюкаслом" со счетом 2:0.
Относительно победы над "Вест Хэмом" в стартовом составе "красных" появились Деян Ловрен и Джордан Хендерсон, заменив Жоэля Матипа и Джеймса Милнера.
Новыми лицами в старте "сорок" стали Микель Мерино, Джейкоб Мерфи и Кристиан Атсу, появившись вместо Джонджо Шелви, Мэтта Ритчи и Айозе Переса.
Оборона гостей, не отличающаяся надежностью в этом сезоне, дала сбой уже на пятой минуте, когда Садио Мане, спрятавшись за спиной защитника, принял заброс партнера. Однако сенегалец слишком далеко отпустил мяч от себя и не смог пробить.
Этот момент в начальной стадии матча так и остался разовой вспышкой. "Ньюкасл" закрылся и совершенно не давал сопернику свободного пространства, а взвинтить темп "Ливерпулю" никак не удавалось.
С течением времени "сороки" немного осмелели. Стоило им начать раскрываться, как "красные" применили свое грозное оружие. На 40-й минуте, увидев пространство перед собой, Алекс Окслейд-Чемберлен совершил рывок до подступов к штрафной, а затем отдал внутрь площадки направо, где открылся Мохамед Салах. Египтянин переложил мяч под любимую левую ногу и пробил Мартина Дубравку — 1:0.
Перед самым перерывом "Ньюкасл" едва не сравнял счет, однако Лорис Кариус не потерял концентрацию из-за отсутствия работы, отразив сложнейший удар с дистанции в исполнении Мохамеда Диаме.
Для полного спокойствия хозяевам требовался еще один гол, и по прошествии 10 минут во втором тайме задача была выполнена. Роберто Фирмино сделал передачу на подступы к штрафной Мане, а тот совершил ускорение к воротам и точным ударом удвоил счет на табло — 2:0.
В остатке матча "Ливерпуль" предпочел не напрягаться, но по-прежнему уверенно владел мячом и не давал "сорокам" комбинировать. Сюрпризов уже не произошло, не считая неназначенного пенальти в ворота гостей в компенсированное время, хотя все основания для этого были.
Гол Мохамеда Салаха незадолго до перерыва стал определяющим для этого матча. Открыв счет, в дальнейшем "Ливерпуль" уже не испытал особых проблем. "Ньюкасл" же кроме отраженного Лорисом Кариусом удара Мохамеда Диаме ничего не создал.
"Ливерпуль" — "Ньюкасл". Отчет о матче
03.03.2018 22:25
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Последние комментарии:
Пусть пока немного порадуются что на 2 месте. В понедельник вернутся на свое место!
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Если я умру похороните меня на Энфилде...
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Ливэпу ливэпу вспомнили, что они легенды
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Малацы что тут скажешь
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Покупкой Ввд приобрели не только столпа в защиту и высококласного игрока, ну и уверенность для команды, которая уже может более спокойно дышать, не огладываясь с опаской назад. В частности Кариусу сильно повлиял приход голландца и кипер уже который матч выдает зверский матч. Сегодня он вытащил обреченный мяч.
После прихода ВВД думалось, что именно Ловрен сядет на лавку, но Матип сказал свое веское нет.
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пуль должен уничтожить мю
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган признался в очень уважительном отношении к главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу, с которым он работал в дортмундской «Боруссии». При этом хавбек отметил, что считает лучшим тренером мира наставника «Сити» Хосепа Гвардиолу.
«Клопп любил меня, но я решил присоединиться к Гвардиоле, так как его философия очень похожа на мой стиль игры. Клопп мне как отец. Гвардиола же — это учитель, гений, он лучший тренер в мире», — приводит слова Гюндогана Marca со ссылкой на Sport Arena Plus.
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Муж-программист безвылазно сидит у компьютера. Жена стоит у окна:
- Дорогой, дождь идет...
Муж:
- Скажи, что меня нету!
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Любил СИТИ тогда, когда это не было еще мейнстримом.
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лол, вот и сказочке конец, юве не упустит очередной чемпик, сук даже в доп время вырывают победу, вот что значит днк победителей, а вот наполи такой клуб как лузерка, в важный матч возьмет и о6осрется)
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На матч с мю уже назначали арбитра? Не дай боже попадается какой-нибудь мудaк, как сегодняшний
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Наполи-Рома заебись матч.
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Эх, чую, Челси завтра отсосёт смачно и начнёт готовиться к очередному чемпионскому сезону, без ЛЧ же опять. Да и кризис закончится так же внезапно, как и начался. В общем всё, как и предсказывал известный персонаж.
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лузерка на удивление проходит очень ровный сезон, без травм, без серьезных, да что там, обычных спадов в игре, я молчу о кризисе, очень мощный сезон как для их уровня, вышли на пик, так еще и удача постоянно им улыбается, но их максимум это 3-4 места, на большее они не способны, будь у любого другого клуба такие благоприятные факторы, которые я перечислил, они бы становились чемпионами(Челси, сити, мю)
а пока за счет того что то мю, потом Челси, переживают спады и кризисы, лузерка и попадает в 4-ку, когда эти клубы вернут свою форму а лузерка наоборот начнет свой ожидающий спад, то ее место это 6 или даже 7, как в принципе и было недавно
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Рома с Наполи уже там зажигают, переключайте свои Реалы, Хетафе и так далее ))
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Вопрос: нужен ли Беккер, когда свой топарь ща в раме?
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судья внебрачный сын фаната щолсей и скама
просто пиздец
до сих пор горит от манкобл_яди на бровке с флагом
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Похоже, Клопп во вторник даст многим отдохнуть перед выездом на Траффорд. Крайкам в защите, кому-то из тройки атаки, в центре и так постоянная ротация. Может вообще половину старта сменить, благо есть кому выйти сейчас.
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матч не смотрел, но осуждаю
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где-то в углу плачет
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