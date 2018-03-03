Де Брюйне призвал "Сити" поскорее оформить титул

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне призвал своих партнеров по команде поскорее оформить титул Премьер-Лиги, чтобы затем полностью сосредоточиться на Лиге Чемпионов.

За 10 туров до конца "горожане" имеют 16 очков преимущества над ближайшим преследователем в Премьер-Лиге. Таким образом, еще пять побед сделают "Сити" недосягаемым даже математически.



Эти пять побед Де Брюйне надеется одержать в пяти ближайших матчах, начиная с воскресного поединка против "Челси". Кевин считает, что такая стратегия повысит шансы "Сити" на успех в Лиге Чемпионов.



"Мы хотим стать чемпионами, и мы стремимся к этому. Если это возможно, то было бы приятно оформить титул в пяти ближайших матчах, потому что тогда мы сможем сосредоточиться на Лиге Чемпионов. Если мы победим в воскресенье, это будет прекрасная неделя для нас", — цитирует Де Брюйне Sky Sports.