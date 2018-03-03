Рэмси: "Надеюсь, финишируем в топ-4 и с трофеем Лиги Европы"

Аарон Рэмси Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси заявил, что его команда все еще надеется финишировать в топ-4 Премьер-Лиги, как и выиграть Лигу Европы.

Разгромно уступив "Манчестер Сити" в домашних стенах в минувший четверг, к началу 29-го тура "канониры" оказались уже в 10 очках от первой четверки Премьер-Лиги. Однако Рэмси считает, что пока слишком рано признавать этот сезон провальным.

"Нет, мы не сдаемся в борьбе за попадание в топ-4, потому что математически это все еще возможно. Впереди еще 10 матчей, и нам по-настоящему нужно выиграть каждый из них".

"Такова наша цель. Надеюсь, мы финишируем в топ-4 и с трофеем Лиги Европы. Учитывая нашу текущую ситуацию, такой итог сезона стал бы большим успехом".

"В футболе все может измениться очень быстро. Остается играть не так много, поэтому надеюсь, мы выиграем все свои оставшиеся матчи. Это будет тяжело, но мы обязаны это сделать", — сообщил Рэмси официальному веб-сайту "Арсенала".



Метки Арсенал, Рэмси

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. cunningham 03.03.2018 22:02 # cunningham
    он в голову раненый? таблицу видел вообще?

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  2. kos9k 03.03.2018 21:21 # kos9k
    покерята напостой сдают во 2-й половине сезона и этот не исключение)

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  3. fc-oil 03.03.2018 20:56 # fc-oil
    Мозг совсем овенгерился.

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  4. van-der-slav 03.03.2018 20:19 # van-der-slav
    если даже пенсы сейчас за пределами четверки то гуннеры точно туда не доберутся. а лигу европы вполне можно выиграть.

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  5. fascll 03.03.2018 20:03 # fascll
    Пох на вас надо сегодня вздрючить касл, а вы барахтайтесь в подвале

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