Рэмси: "Надеюсь, финишируем в топ-4 и с трофеем Лиги Европы"

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси заявил, что его команда все еще надеется финишировать в топ-4 Премьер-Лиги, как и выиграть Лигу Европы.

Разгромно уступив "Манчестер Сити" в домашних стенах в минувший четверг, к началу 29-го тура "канониры" оказались уже в 10 очках от первой четверки Премьер-Лиги. Однако Рэмси считает, что пока слишком рано признавать этот сезон провальным.



"Нет, мы не сдаемся в борьбе за попадание в топ-4, потому что математически это все еще возможно. Впереди еще 10 матчей, и нам по-настоящему нужно выиграть каждый из них".



"Такова наша цель. Надеюсь, мы финишируем в топ-4 и с трофеем Лиги Европы. Учитывая нашу текущую ситуацию, такой итог сезона стал бы большим успехом".



"В футболе все может измениться очень быстро. Остается играть не так много, поэтому надеюсь, мы выиграем все свои оставшиеся матчи. Это будет тяжело, но мы обязаны это сделать", — сообщил Рэмси официальному веб-сайту "Арсенала".