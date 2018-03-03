Дубль Сона принес "Тоттенхэму" победу над "Хаддерсфилдом"
Дубль Сон Хен Мина позволил "Тоттенхэму" одержать легкую победу над "Хаддерсфилдом" со счетом 2:0 и укрепить свое положение в топ-4 Премьер-Лиги.
Залечив травму лодыжки, в центр обороны "шпор" вернулся Ян Вертонген. Он и Сон Хен Мин заменили Виктора Ваньяму и Эрика Ламелу относительно минимальной победы над "Кристал Пэлас" неделю назад.
Тренер "терьеров" Дэвид Вагнер выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Вест Бромвича" 24 февраля.
"Тоттенхэм" сразу принялся атаковать и уже в самом начале матча создал два острых момента, но Деле Алли и Харри Кейну не хватило считанных сантиметров, чтобы подправить прострельные передачи партнеров в ворота.
На 17-й минуте хозяева вновь были близки к тому, чтобы открыть счет. Сон прострелил во вратарскую, и Кейн бил уже в упор, однако голкипер Йонас Лессль выручил "Хаддерсфилд".
На 27-й минуте "шпорам", наконец, удалось разорвать чужую оборону. Алли из центра поля сделал разрезающую передачу на выход Сона, тот технично обыграл рванувшего навстречу Лессля и поразил опустевшие ворота — 1:0.
Открыв счет, "Тоттенхэм" слегка убавил свою агрессию, но при этом по-прежнему ничего не позволял сопернику. "Терьеры" даже не помышляли об атаках.
В начале второго тайма гости огрызнулись прорывом Тома Инса, удар которого отразил Уго Льорис. И тогда хозяева поняли, что шутки плохи, и им срочно нужен второй гол.
Увеличив обороты, "шпоры" уже на 54-й минуте праздновали взятие ворот. Кейн ушел на правый фланг, откуда выполнил навес к дальней штанге, а подключившийся Сон головой послал мяч через голкипера — 2:0.
Спустя четыре минуты Бен Дэвис еще раз поразил ворота Лессля, неудачно сыгравшего на выходе после подачи со штрафного от Кристиана Эриксена, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
В остатке матча "Тоттенхэм" доминировал над соперником, потерявшим всякую надежду на спасение. Однако подопечные Маурисио Почеттино играли уже в полноги и своими моментами, которых было немало, не воспользовались.
"Тоттенхэм" провел отличную разминку перед приездом на "Уэмбли" "Ювентуса" через четыре дня. "Шпоры" показали себя гораздо более классной командой, а "Хаддерсфилд" просто не имел реальных шансов вернуться домой с очками.
"Тоттенхэм" — "Хаддерсфилд". Отчет о матче
03.03.2018 19:55
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Последние комментарии:
Какой же Дибала топ все таки ! most underrated - 200 лимонов его адекватная цена! Форца Юве, Юве, Юве!
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хонда))))))))
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2:0. Ливерпуль сел в оборону. я за валидолом
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Нормально чан 2 раза потушил
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Ширар не бухти епта. Всё законно.
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Чето не видно нашего Фирменбаева
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Однажды один обрыган из сальной цитадели написал русскими буквами в интернете:
вроде и создают пространство для Робертсона под чичтый крос, но пока тот обработает мяч Джан дважды потупить успеет
Источник: http://fapl.ru/posts/60935/?c=1#c6615581
Потом ртом на хуй упал, подавился и умер.
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Салах давай ждем 25 гол
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слэш, братишка. с Победой!
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вроде и создают пространство для Робертсона под чичтый крос, но пока тот обработает мяч Джан дважды потупить успеет
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Безвиз конечно поменял свой пол с обосанного мужика с подвалов Лондона на голубого пидара с большой арабской жопой все равно на него будут ссать как на пенса и он всем запомнится навсегда именно как обоссаный пенс, так что Безвиз от судьбы не уйдешь
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Включаю матч, тут же забивает Салах, выключаю матч. Включаю матч во второй раз, тут же забивает Мане, выключаю матч!
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в падении, уже лежа как-то е6нул, залетело, ну тоже не везение, да?)
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хороша колбаса. хуль говорить.
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синяя помойка закрепилась на 5 месте
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Мане, спастбо что попал
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неведимый гол!
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Какая красота
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ширер01 тут 2-0, лови
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Ждем гол Фирмино...
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