Дубль Сона принес "Тоттенхэму" победу над "Хаддерсфилдом"

Дубль Сон Хен Мина позволил "Тоттенхэму" одержать легкую победу над "Хаддерсфилдом" со счетом 2:0 и укрепить свое положение в топ-4 Премьер-Лиги.

Залечив травму лодыжки, в центр обороны "шпор" вернулся Ян Вертонген. Он и Сон Хен Мин заменили Виктора Ваньяму и Эрика Ламелу относительно минимальной победы над "Кристал Пэлас" неделю назад.



Тренер "терьеров" Дэвид Вагнер выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Вест Бромвича" 24 февраля.



"Тоттенхэм" сразу принялся атаковать и уже в самом начале матча создал два острых момента, но Деле Алли и Харри Кейну не хватило считанных сантиметров, чтобы подправить прострельные передачи партнеров в ворота.



На 17-й минуте хозяева вновь были близки к тому, чтобы открыть счет. Сон прострелил во вратарскую, и Кейн бил уже в упор, однако голкипер Йонас Лессль выручил "Хаддерсфилд".



На 27-й минуте "шпорам", наконец, удалось разорвать чужую оборону. Алли из центра поля сделал разрезающую передачу на выход Сона, тот технично обыграл рванувшего навстречу Лессля и поразил опустевшие ворота — 1:0.



Открыв счет, "Тоттенхэм" слегка убавил свою агрессию, но при этом по-прежнему ничего не позволял сопернику. "Терьеры" даже не помышляли об атаках.



В начале второго тайма гости огрызнулись прорывом Тома Инса, удар которого отразил Уго Льорис. И тогда хозяева поняли, что шутки плохи, и им срочно нужен второй гол.



Увеличив обороты, "шпоры" уже на 54-й минуте праздновали взятие ворот. Кейн ушел на правый фланг, откуда выполнил навес к дальней штанге, а подключившийся Сон головой послал мяч через голкипера — 2:0.



Спустя четыре минуты Бен Дэвис еще раз поразил ворота Лессля, неудачно сыгравшего на выходе после подачи со штрафного от Кристиана Эриксена, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



В остатке матча "Тоттенхэм" доминировал над соперником, потерявшим всякую надежду на спасение. Однако подопечные Маурисио Почеттино играли уже в полноги и своими моментами, которых было немало, не воспользовались.



"Тоттенхэм" провел отличную разминку перед приездом на "Уэмбли" "Ювентуса" через четыре дня. "Шпоры" показали себя гораздо более классной командой, а "Хаддерсфилд" просто не имел реальных шансов вернуться домой с очками.



"Тоттенхэм" — "Хаддерсфилд". Отчет о матче