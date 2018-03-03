Дубль Сона принес "Тоттенхэму" победу над "Хаддерсфилдом"

Харри Кейн и Сон Хен Мин Дубль Сон Хен Мина позволил "Тоттенхэму" одержать легкую победу над "Хаддерсфилдом" со счетом 2:0 и укрепить свое положение в топ-4 Премьер-Лиги.

Залечив травму лодыжки, в центр обороны "шпор" вернулся Ян Вертонген. Он и Сон Хен Мин заменили Виктора Ваньяму и Эрика Ламелу относительно минимальной победы над "Кристал Пэлас" неделю назад.

Тренер "терьеров" Дэвид Вагнер выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Вест Бромвича" 24 февраля.

"Тоттенхэм" сразу принялся атаковать и уже в самом начале матча создал два острых момента, но Деле Алли и Харри Кейну не хватило считанных сантиметров, чтобы подправить прострельные передачи партнеров в ворота.

На 17-й минуте хозяева вновь были близки к тому, чтобы открыть счет. Сон прострелил во вратарскую, и Кейн бил уже в упор, однако голкипер Йонас Лессль выручил "Хаддерсфилд".

На 27-й минуте "шпорам", наконец, удалось разорвать чужую оборону. Алли из центра поля сделал разрезающую передачу на выход Сона, тот технично обыграл рванувшего навстречу Лессля и поразил опустевшие ворота — 1:0.

Открыв счет, "Тоттенхэм" слегка убавил свою агрессию, но при этом по-прежнему ничего не позволял сопернику. "Терьеры" даже не помышляли об атаках.

В начале второго тайма гости огрызнулись прорывом Тома Инса, удар которого отразил Уго Льорис. И тогда хозяева поняли, что шутки плохи, и им срочно нужен второй гол.

Увеличив обороты, "шпоры" уже на 54-й минуте праздновали взятие ворот. Кейн ушел на правый фланг, откуда выполнил навес к дальней штанге, а подключившийся Сон головой послал мяч через голкипера — 2:0.

Спустя четыре минуты Бен Дэвис еще раз поразил ворота Лессля, неудачно сыгравшего на выходе после подачи со штрафного от Кристиана Эриксена, однако из-за офсайда гол не был засчитан.

В остатке матча "Тоттенхэм" доминировал над соперником, потерявшим всякую надежду на спасение. Однако подопечные Маурисио Почеттино играли уже в полноги и своими моментами, которых было немало, не воспользовались.

"Тоттенхэм" провел отличную разминку перед приездом на "Уэмбли" "Ювентуса" через четыре дня. "Шпоры" показали себя гораздо более классной командой, а "Хаддерсфилд" просто не имел реальных шансов вернуться домой с очками.

"Тоттенхэм" — "Хаддерсфилд". Отчет о матче



Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Хаддерсфилд

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2018 19:55

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Последние комментарии:




  1. liverpool-kutais 03.03.2018 22:03 # liverpool-kutais
    Какой же Дибала топ все таки ! most underrated - 200 лимонов его адекватная цена! Форца Юве, Юве, Юве!

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  2. electric 03.03.2018 22:03 # electric
    хонда))))))))

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  3. dallaslp 03.03.2018 22:00 # dallaslp
    2:0. Ливерпуль сел в оборону. я за валидолом

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  4. gerrard08 03.03.2018 21:58 # gerrard08
    Нормально чан 2 раза потушил

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  5. electric 03.03.2018 21:55 # electric
    Ширар не бухти епта. Всё законно.

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  6. ruslanliverpool 03.03.2018 21:54 # ruslanliverpool
    Чето не видно нашего Фирменбаева

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  7. injection-4-u 03.03.2018 21:54 # injection-4-u
    Однажды один обрыган из сальной цитадели написал русскими буквами в интернете:

    вроде и создают пространство для Робертсона под чичтый крос, но пока тот обработает мяч Джан дважды потупить успеет

    Источник: http://fapl.ru/posts/60935/?c=1#c6615581

    Потом ртом на хуй упал, подавился и умер.

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  8. ruslanliverpool 03.03.2018 21:53 # ruslanliverpool
    Салах давай ждем 25 гол

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  9. palach221078 03.03.2018 21:52 # palach221078
    слэш, братишка. с Победой!

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  10. contrario 03.03.2018 21:47 # contrario
    вроде и создают пространство для Робертсона под чичтый крос, но пока тот обработает мяч Джан дважды потупить успеет

    (ответить)

  11. martingor 03.03.2018 21:46 # martingor
    Безвиз конечно поменял свой пол с обосанного мужика с подвалов Лондона на голубого пидара с большой арабской жопой все равно на него будут ссать как на пенса и он всем запомнится навсегда именно как обоссаный пенс, так что Безвиз от судьбы не уйдешь

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  12. cheltenham 03.03.2018 21:45 # cheltenham
    Включаю матч, тут же забивает Салах, выключаю матч. Включаю матч во второй раз, тут же забивает Мане, выключаю матч!

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  13. bezviz 03.03.2018 21:44 # bezviz
    в падении, уже лежа как-то е6нул, залетело, ну тоже не везение, да?)

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  14. chelsea-ferrari 03.03.2018 21:44 # chelsea-ferrari
    хороша колбаса. хуль говорить.

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  15. spartan 03.03.2018 21:43 # spartan
    синяя помойка закрепилась на 5 месте

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  16. gerrard08 03.03.2018 21:43 # gerrard08
    Мане, спастбо что попал

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  17. rap-woiska 03.03.2018 21:43 # rap-woiska
    неведимый гол!

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  18. bratella 03.03.2018 21:43 # bratella
    Какая красота

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  19. fascll 03.03.2018 21:43 # fascll
    ширер01 тут 2-0, лови

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  20. scouser2005 03.03.2018 21:42 # scouser2005
    Ждем гол Фирмино...

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