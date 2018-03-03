Люк Шоу был идолом для Сессеньона

Восходящая звезда "Фулхэма" Райан Сессеньон признался, что его идолом был крайний защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу.

В этом сезоне 17-летний Сессеньон демонстрирует впечатляющую игру, став по-настоящему желанной целью для топ-клубов Премьер-Лиги.



Будучи номинальным защитником, Райан отлично себя проявляет и при подключении в атаках. Сессеньон забил уже 13 голов в этом сезоне Чемпионшипа, заслужив сравнения с Гаретом Бэйлом, однако игрок "Реала" — не единственный, на кого равняется юный "дачник".



"Кто был моим идолом? Люк Шоу. Правда! Когда я был моложе, то равнялся на двух игроков: Люка Шоу и Гарета Бэйла. Когда Шоу выступал на позиции левого защитника в "Саутгемптоне", я обожал наблюдать, как он бороздит весь фланг, создает моменты и забивает голы. Мне хотелось ему подражать. То же самое и с Гаретом Бэйлом", — сообщил Сессеньон The Telegraph.