Клопп отказывается "парковать автобус" на "Энфилде"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что никогда не будет "парковать автобус" в домашних матчах ради достижения трофеев.

Жозе Моуриньо, коллега Клоппа из "Манчестер Юнайтед", нередко предпочитает играть вторым номером в больших матчах, даже на своем поле, жертвуя зрелищностью.



Однако для Юргена, подобное недопустимо, и Клопп не готов жертвовать стилем ради результата, особенно в период, когда он до сих пор ничего не выиграл с "Ливерпулем".



"Мы здесь для того, чтобы выигрывать трофеи, а это напрямую связано с твоим футболом. Мы не тот клуб, который завоевал свой последний трофей два-три года назад, и теперь каждый думает: "Ладно, их стиль хотя бы дает результат".



"Если бы мы постоянно "парковали автобус" в домашних матчах, люди стали бы освистывать нас на стадионе, потому что это не то, что они хотят видеть, и мы до сих пор ничего не выиграли".



"Поэтому нам нужно поступать от обратного — мы должны доминировать в матчах. Играть в футбол, быть зрелищными. Это единственный путь для нас".



"Я рад, что "Манчестер Сити" выступает так хорошо, потому что они делают то же самое, но на один уровень выше. Это не та команда, которая добивается результата в матчах благодаря штанге, крестовине или вроде того, вырывая победы 1:0. Титул достанется им".



"Это единственный способ быть успешным. Учитывая нашу молодую историю, я не думаю, что есть какой-либо другой способ убедить людей, кроме как хорошим футболом", — цитирует Клоппа Daily Mirror.