Андрей Шевченко поддержал Конте

Экс-нападающий "Челси" Андрей Шевченко выразил свою поддержку главному тренеру "синих" Антонио Конте.

В этом сезоне Конте находится под громадным давлением, и выбывание "Челси" из топ-4 Премьер-Лиги на прошлой неделе лишь сгущает тучи над итальянским специалистом.



Шевченко признает, что дальнейшая судьба Конте зависит от результатов, но одновременно считает, что пока к Антонио не может быть претензий.



"Думаю, он отличный тренер, он великолепно справляется со свей работой. Сейчас для "Челси" сложное время, но они все еще имеют шансы пройти "Барселону" в Лиге Чемпионов, случиться может всякое".



"Думаю, вам лучше спросить его самого, счастлив ли он. Конечно, все определяют результаты. Но я все равно думаю, что он замечательно делает свою работу. Это очень сложный сезон для "Челси", в том числе из-за возвращения в Лигу Чемпионов. В прошлом году была только Премьер-Лига, и он выиграл ее. Они отлично выступили, команда играла очень хорошо, но с тех пор они потеряли пару игроков, а еще пара игроков выбыли с травмами".



"Думаю, сейчас перед ним испытание другого рода. Команда нуждается в положительных результатах. В последнем матче (против "Манчестер Юнайтед") "Челси" отлично провел первый тайм, играл очень хорошо и создавал моменты, но во втором тайме команда слегка поддалась давлению и перестала хорошо играть. Тебе нужны результаты, и тогда все быстро изменится", — цитирует Шевченко Sky Sports.