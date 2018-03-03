Андрей Шевченко поддержал Конте

Андрей Шевченко Экс-нападающий "Челси" Андрей Шевченко выразил свою поддержку главному тренеру "синих" Антонио Конте.

В этом сезоне Конте находится под громадным давлением, и выбывание "Челси" из топ-4 Премьер-Лиги на прошлой неделе лишь сгущает тучи над итальянским специалистом.

Шевченко признает, что дальнейшая судьба Конте зависит от результатов, но одновременно считает, что пока к Антонио не может быть претензий.

"Думаю, он отличный тренер, он великолепно справляется со свей работой. Сейчас для "Челси" сложное время, но они все еще имеют шансы пройти "Барселону" в Лиге Чемпионов, случиться может всякое".

"Думаю, вам лучше спросить его самого, счастлив ли он. Конечно, все определяют результаты. Но я все равно думаю, что он замечательно делает свою работу. Это очень сложный сезон для "Челси", в том числе из-за возвращения в Лигу Чемпионов. В прошлом году была только Премьер-Лига, и он выиграл ее. Они отлично выступили, команда играла очень хорошо, но с тех пор они потеряли пару игроков, а еще пара игроков выбыли с травмами".

"Думаю, сейчас перед ним испытание другого рода. Команда нуждается в положительных результатах. В последнем матче (против "Манчестер Юнайтед") "Челси" отлично провел первый тайм, играл очень хорошо и создавал моменты, но во втором тайме команда слегка поддалась давлению и перестала хорошо играть. Тебе нужны результаты, и тогда все быстро изменится", — цитирует Шевченко Sky Sports.



Метки Конте, Челси, Шевченко

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2018 17:00

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  1. osivori 03.03.2018 20:02 # osivori
    адекватно говорит, да и парень отличный, скромный, воспитанный, а как игрок конечно блестящий нападающий, попрекают что в челси не оправдал, спина замучила, но при этом забил голы которые многим и не снились, хотя бы вспомнить как положил тоттенхэму и астон вилле

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  2. manutd-20champ 03.03.2018 17:45 # manutd-20champ
    всем жалко бедных пенсов

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  3. kos9k 03.03.2018 17:31 # kos9k
    знатно он, конечно, обоссался, перейдя из топового Милана в помойку Челчи

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  4. psycho1 03.03.2018 17:23 # psycho1
    Легенда клуба. Легенда уровня самого контекса.

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  5. mrsimph 03.03.2018 17:09 # mrsimph
    Его мнение в Челси кого-нибудь интересует?

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