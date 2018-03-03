Клопп хочет заключить новый контракт с Фирмино

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что хочет склонить нападающего Роберто Фирмино к новому контракту.

Когда в январе "красные" продали в "Барселону" Филиппе Коутиньо, Фирмино буквально вышел из тени своего соотечественника и близкого друга, принявшись демонстрировать еще более классный футбол.



В этом сезоне 26-летний бразилец забил уже 22 гола и отдал 11 результативных передач с учетом всех соревнований, и теперь мерсисайдский клуб хочет во что бы то ни стало связать будущее Роберто долгосрочным контрактом.



"Это очень важно для обеих сторон. Думаю, он заслуживает все то, что мы делаем, в каком стиле играем и как даем ему возможности регулярно проявлять себя".



"Он заслуживает этого, потому что проделывает выдающийся объем работы, и это помогло ему выйти на новый уровень. Здесь он стал совершенно другим игроком. Остальные команды могут сказать "хм, он действительно хорош", но не факт, что они стали бы использовать его точно так же, в качестве 9-го номера, 10-го или на флангах".



"Тебе нужны игроки, которые хороши с мячом, и Роберто обладает этим футбольным интеллектом. Конечно, нам важно удерживать таких игроков, которые находятся в расцвете сил и все еще могут прибавить. Очевидно, мы хотим продлить его контракт", — цитирует Клоппа The Independent.