Райола: "Между Погба и Моуриньо нет войны"
Агент Мино Райола опроверг слухи о конфликте между своим клиентом Полем Погба и главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.
В последнее время циркулируют слухи, что французский полузащитник недоволен своей ролью в команде Моуриньо и даже помышляет о смене клуба. Поговаривают, что Райола уже готовит Погба к переезду в "Реал".
Однако Райола спешит заверить, что пресса преувеличивает масштаб происходящего. Погба и Моуриньо вовсе не конфликтуют, и Поль по-прежнему связывает свое будущее с "красными дьяволами".
"Между ним и Моуриньо нет войны, Поль хочет побеждать с "Манчестер Юнайтед". Конечно, если дела пойдут плохо, тогда я буду готов сделать свою работу — найти другие решения для клуба и игрока. Но я никого и никуда не забираю, я не такси и не самолет", — сообщил Райола Rai Sport.
03.03.2018 15:00
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Боже, как толсто писано то. «Между нами нет войны»... Но и дружбы нет, верно? То есть каждый делает свою работу, не более того. «Поль хочет побеждать с Юнайтед» - фраза «ни о чем», вряд ли игрок может хотеть поражений или ничьих со своей командой. А все остальное - бла бла бла, без смысловой нагрузки. Про такси и самолёт - попытка пошутить, разрядить обстановку. Таким образом, я делаю вывод что между Погба и МЮ не все гладко, а может и кризис, который никто из близнаходящихся от клуба предпочитает не афишировать. Француз спокойно летом уйдёт в один из двух испанских грандов, скриньте.
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Все так часто говорят что нет войны и все нормально, что начинает казаться что там реально чот не то.
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КОЖАН И его папа
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"о я никого и никуда не забираю, я не такси и не самолет"
кек, да все армяне же таксисты
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