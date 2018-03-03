Райола: "Между Погба и Моуриньо нет войны"

Агент Мино Райола опроверг слухи о конфликте между своим клиентом Полем Погба и главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.

В последнее время циркулируют слухи, что французский полузащитник недоволен своей ролью в команде Моуриньо и даже помышляет о смене клуба. Поговаривают, что Райола уже готовит Погба к переезду в "Реал".



Однако Райола спешит заверить, что пресса преувеличивает масштаб происходящего. Погба и Моуриньо вовсе не конфликтуют, и Поль по-прежнему связывает свое будущее с "красными дьяволами".



"Между ним и Моуриньо нет войны, Поль хочет побеждать с "Манчестер Юнайтед". Конечно, если дела пойдут плохо, тогда я буду готов сделать свою работу — найти другие решения для клуба и игрока. Но я никого и никуда не забираю, я не такси и не самолет", — сообщил Райола Rai Sport.