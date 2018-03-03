Почеттино уйдет из "Тоттенхэма", если от него отвернутся фанаты

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что покинет клуб в тот самый момент, когда болельщики отвернутся от него.

В данный момент в другом клубе из Северного Лондона только усиливаются разногласия между фанатами и главным тренером — внушительная доля поклонников "Арсенала" требуют ухода Арсена Венгера, но тот не желает оставлять свою работу.



Однако Почеттино подобного не допустит. Аргентинский специалист хочет быть желанным в клубе, делая фанатов счастливыми.



"Если твои собственные фанаты не хотят тебя, тогда нет смысла продолжать работу. В таком случае ты в первую очередь наносишь вред своей компании, своему клубу".



"Фанаты всегда важны, и в определенный момент тебе придется уйти, потому что клуб важнее отдельно взятого человека. Если я достигну этапа, когда буду создавать проблемы на любых уровнях в клубе, то предпочту уйти", — цитирует Почеттино The Telegraph.