Почеттино уйдет из "Тоттенхэма", если от него отвернутся фанаты

Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что покинет клуб в тот самый момент, когда болельщики отвернутся от него.

В данный момент в другом клубе из Северного Лондона только усиливаются разногласия между фанатами и главным тренером — внушительная доля поклонников "Арсенала" требуют ухода Арсена Венгера, но тот не желает оставлять свою работу.

Однако Почеттино подобного не допустит. Аргентинский специалист хочет быть желанным в клубе, делая фанатов счастливыми.

"Если твои собственные фанаты не хотят тебя, тогда нет смысла продолжать работу. В таком случае ты в первую очередь наносишь вред своей компании, своему клубу".

"Фанаты всегда важны, и в определенный момент тебе придется уйти, потому что клуб важнее отдельно взятого человека. Если я достигну этапа, когда буду создавать проблемы на любых уровнях в клубе, то предпочту уйти", — цитирует Почеттино The Telegraph.



Метки болельщики, Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2018 14:00

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  1. gerrard08 03.03.2018 14:30 # gerrard08
    Норм все маразмата чморят

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  2. rentv 03.03.2018 14:15 # rentv
    Камень в огород Венгера с Михайло

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