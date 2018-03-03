Каррагер: "Салах больше похож на Роналду, чем на Месси"
Бывший защитник "Ливерпуля Джейми Каррагер заявил, что звезда "красных" Мохамед Салах больше похож на Криштиану Роналду, чем на Лионеля Месси.
Забив больше 30 голов в дебютном сезоне за "Ливерпуль", Салах не только произвел впечатление на всю Премьер-Лигу, но и заслужил сравнений с двумя величайшими игроками поколения. По мнению Каррагера, в игровом плане Мохамед больше похож на Роналду.
"Криштиану Роналду – яркий пример того, как эволюционировала роль вингера. Когда он играл за "Манчестер Юнайтед", он любил подхватывать мяч у самой бровки, после чего терроризировал своего защитника финтами и дриблингом".
"Сейчас он совершенно другой игрок – прирожденный бомбардир, который часто подключается в штрафную. Он разочарован каждый раз, когда не забивает гол. Он не хочет тратить время на обводки, вся его игра состоит из смещений в штрафную и попыток забить".
"Именно поэтому Салах больше похож на Роналду, чем на Месси. Лионель любит отходить за мячом вглубь поля, он вовлечен в каждую атаку "Барселоны". Салах не такой, у него мышление нападающего. Ему не нравится, когда его меняют в конце игры – он жаждет забить как можно больше", - написал Каррагер в колонке для The Telegraph.
03.03.2018 13:00
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Последние комментарии:
Детишки, он вам расписал все по игре, а вы его внешне сравниваете. Внимательнее! Салах и не должен быть плеймейкером, он голы штамует!
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Нести бред с невозмутимым лицом не каждый может! Ай да молодец! Ай да эксперт! Лидер мнений бле
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Карра опять с утра в свой ресторан начал заходить?ибо такое сказать по трезвяни надо суметь
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Он блин как скажет....рукалицо)
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ну прям одно лицо
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Карра не прав, у Салаха нет эгоизма как у нападающего.
Я как раз отмечал, что ему и пас дать тому кто в более удобной позиции невзападло. Просто у Мо заебатый нюх на позицию
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Ну Месси умный футболист, а Салах типичный глупый бегунок.
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Салат - скоро перейдёт в Реал
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Капец он унизил Салаха, типа он просто забивала как Роналду, не определяет игру команды как Месси
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Салах выскочка
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Почему он его так оскорбил!! Роналду и мизинца левой ноги не стоит Салаха:)
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