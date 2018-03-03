Каррагер: "Салах больше похож на Роналду, чем на Месси"

Мохамед Салах Бывший защитник "Ливерпуля Джейми Каррагер заявил, что звезда "красных" Мохамед Салах больше похож на Криштиану Роналду, чем на Лионеля Месси.

Забив больше 30 голов в дебютном сезоне за "Ливерпуль", Салах не только произвел впечатление на всю Премьер-Лигу, но и заслужил сравнений с двумя величайшими игроками поколения. По мнению Каррагера, в игровом плане Мохамед больше похож на Роналду.

"Криштиану Роналду – яркий пример того, как эволюционировала роль вингера. Когда он играл за "Манчестер Юнайтед", он любил подхватывать мяч у самой бровки, после чего терроризировал своего защитника финтами и дриблингом".

"Сейчас он совершенно другой игрок – прирожденный бомбардир, который часто подключается в штрафную. Он разочарован каждый раз, когда не забивает гол. Он не хочет тратить время на обводки, вся его игра состоит из смещений в штрафную и попыток забить".

"Именно поэтому Салах больше похож на Роналду, чем на Месси. Лионель любит отходить за мячом вглубь поля, он вовлечен в каждую атаку "Барселоны". Салах не такой, у него мышление нападающего. Ему не нравится, когда его меняют в конце игры – он жаждет забить как можно больше", - написал Каррагер в колонке для The Telegraph.




Метки Ливерпуль, Салах

Автор foxmcfc   

Дата 03.03.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. stepalex 03.03.2018 18:22 # stepalex
    Детишки, он вам расписал все по игре, а вы его внешне сравниваете. Внимательнее! Салах и не должен быть плеймейкером, он голы штамует!

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  2. lfc4eva 03.03.2018 17:12 # lfc4eva
    Нести бред с невозмутимым лицом не каждый может! Ай да молодец! Ай да эксперт! Лидер мнений бле

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  3. dimon70 03.03.2018 16:56 # dimon70
    Карра опять с утра в свой ресторан начал заходить?ибо такое сказать по трезвяни надо суметь

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  4. jayspearingagent 03.03.2018 15:49 # jayspearingagent
    Он блин как скажет....рукалицо)

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  5. manutd-20champ 03.03.2018 15:08 # manutd-20champ
    ну прям одно лицо

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  6. gerrard08 03.03.2018 14:23 # gerrard08
    Карра не прав, у Салаха нет эгоизма как у нападающего.
    Я как раз отмечал, что ему и пас дать тому кто в более удобной позиции невзападло. Просто у Мо заебатый нюх на позицию

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  7. fc-oil 03.03.2018 13:52 # fc-oil
    Ну Месси умный футболист, а Салах типичный глупый бегунок.

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  8. sj606 03.03.2018 13:46 # sj606
    Салат - скоро перейдёт в Реал

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  9. charlton 03.03.2018 13:40 # charlton
    Капец он унизил Салаха, типа он просто забивала как Роналду, не определяет игру команды как Месси

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  10. shakur 03.03.2018 13:11 # shakur
    Салах выскочка

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  11. liverpool1892est 03.03.2018 13:08 # liverpool1892est
    Почему он его так оскорбил!! Роналду и мизинца левой ноги не стоит Салаха:)

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