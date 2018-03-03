Каррагер: "Салах больше похож на Роналду, чем на Месси"

Бывший защитник "Ливерпуля Джейми Каррагер заявил, что звезда "красных" Мохамед Салах больше похож на Криштиану Роналду, чем на Лионеля Месси.

Забив больше 30 голов в дебютном сезоне за "Ливерпуль", Салах не только произвел впечатление на всю Премьер-Лигу, но и заслужил сравнений с двумя величайшими игроками поколения. По мнению Каррагера, в игровом плане Мохамед больше похож на Роналду.



"Криштиану Роналду – яркий пример того, как эволюционировала роль вингера. Когда он играл за "Манчестер Юнайтед", он любил подхватывать мяч у самой бровки, после чего терроризировал своего защитника финтами и дриблингом".



"Сейчас он совершенно другой игрок – прирожденный бомбардир, который часто подключается в штрафную. Он разочарован каждый раз, когда не забивает гол. Он не хочет тратить время на обводки, вся его игра состоит из смещений в штрафную и попыток забить".



"Именно поэтому Салах больше похож на Роналду, чем на Месси. Лионель любит отходить за мячом вглубь поля, он вовлечен в каждую атаку "Барселоны". Салах не такой, у него мышление нападающего. Ему не нравится, когда его меняют в конце игры – он жаждет забить как можно больше", - написал Каррагер в колонке для The Telegraph.