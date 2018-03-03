Адам Джонсон планирует возобновить игровую карьеру

Адам Джонсон Бывший полузащитник "Сандерленда" Адам Джонсон планирует возобновить игровую карьеру по выходу из тюрьмы.

В марте 2019 Джонсон выйдет на свободу после тюремного заключения, которым он был наказан за связь сексуального характера с несовершеннолетней.

Адам, зарабатывавший в "Сандерленде" 60 тысяч фунтов в неделю, отлично понимает, что ему уже не вернуть доверие британской публики, поэтому Джонсон планирует покинуть родину и попытаться возобновить профессиональную карьеру вдалеке от дома.

Однако в Европе 30-летнему Джонсону тоже вряд ли будут рады, как и в МЛС, дорогу куда закрывает сам характер совершенного преступления, и в данный момент Адам рассматривает варианты с Китаем, Ближним Востоком и Турцией. Переговоры с заинтересованными клубами ведет отец игрока Дэвид, поскольку своего агента вингер лишился, когда угодил за решетку.

"Он твердо настроен снова играть в футбол — вопрос лишь в том, где и кто его подберет. Очевидно, что он талантливый игрок и смог бы проявить себя во многих командах — даже после длительного пребывания за решеткой".

"Китай или Ближний Восток, наверное, являются лучшими вариантами для того, чтобы уехать туда и быть забытым, но турецкая лига — еще одна опция".

"В этих местах люди не слишком суетятся по поводу приобретений, и кажется, болельщики охотно принимают игроков с плохой репутацией", — цитирует свой источник The Sun.



Метки Джонсон

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2018 09:00

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  1. ganinilyha 03.03.2018 10:03 # ganinilyha
    Уже вижу как в Китае апплодируют трахарю малолеток

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  2. fc-zenit 03.03.2018 09:09 # fc-zenit
    в спартак прямая дорога. Звездой там будет, наряду с ананидзе.

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  3. scouser2005 03.03.2018 09:04 # scouser2005
    Прямая дорога во Вьетнам.

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