Бывший полузащитник "Сандерленда" Адам Джонсон планирует возобновить игровую карьеру по выходу из тюрьмы.

В марте 2019 Джонсон выйдет на свободу после тюремного заключения, которым он был наказан за связь сексуального характера с несовершеннолетней.



Адам, зарабатывавший в "Сандерленде" 60 тысяч фунтов в неделю, отлично понимает, что ему уже не вернуть доверие британской публики, поэтому Джонсон планирует покинуть родину и попытаться возобновить профессиональную карьеру вдалеке от дома.



Однако в Европе 30-летнему Джонсону тоже вряд ли будут рады, как и в МЛС, дорогу куда закрывает сам характер совершенного преступления, и в данный момент Адам рассматривает варианты с Китаем, Ближним Востоком и Турцией. Переговоры с заинтересованными клубами ведет отец игрока Дэвид, поскольку своего агента вингер лишился, когда угодил за решетку.



"Он твердо настроен снова играть в футбол — вопрос лишь в том, где и кто его подберет. Очевидно, что он талантливый игрок и смог бы проявить себя во многих командах — даже после длительного пребывания за решеткой".



"Китай или Ближний Восток, наверное, являются лучшими вариантами для того, чтобы уехать туда и быть забытым, но турецкая лига — еще одна опция".



"В этих местах люди не слишком суетятся по поводу приобретений, и кажется, болельщики охотно принимают игроков с плохой репутацией", — цитирует свой источник The Sun.