Моуриньо хочет непременно финишировать вторым

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его клуб хочет непременно финишировать вторым в Премьер-Лиге.

Понимая, что догнать лидирующий "Манчестер Сити" уже не удастся, Моуриньо настраивает своих подопечных на вторую позицию в Премьер-Лиге. Для Жозе это вопрос принципа.



"Все команды, претендующие на место в четверке, демонстрируют хорошую игру и находятся в равных условиях. Вторую команду и пятую разделяет всего шесть очков".



"Если вы спросите меня, есть ли разница между вторым местом и четвертым, я скажу, что ее практически нет. С точки зрения финансов разницы никакой, с точки зрения престижа – тоже. Заняв четвертое место сейчас, вам даже не придется играть в квалификации Лиги Чемпионов".



"Но лично для меня второе место лучше, чем третье, поэтому мы постараемся и выложимся на максимум. Конечно, место в четверке для нас приоритет, но если вы не можете стать первыми, то лучше стать вторыми", - сообщил Моуриньо Sky Sports.