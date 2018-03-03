Моуриньо хочет непременно финишировать вторым

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его клуб хочет непременно финишировать вторым в Премьер-Лиге.

Понимая, что догнать лидирующий "Манчестер Сити" уже не удастся, Моуриньо настраивает своих подопечных на вторую позицию в Премьер-Лиге. Для Жозе это вопрос принципа.

"Все команды, претендующие на место в четверке, демонстрируют хорошую игру и находятся в равных условиях. Вторую команду и пятую разделяет всего шесть очков".

"Если вы спросите меня, есть ли разница между вторым местом и четвертым, я скажу, что ее практически нет. С точки зрения финансов разницы никакой, с точки зрения престижа – тоже. Заняв четвертое место сейчас, вам даже не придется играть в квалификации Лиги Чемпионов".

"Но лично для меня второе место лучше, чем третье, поэтому мы постараемся и выложимся на максимум. Конечно, место в четверке для нас приоритет, но если вы не можете стать первыми, то лучше стать вторыми", - сообщил Моуриньо Sky Sports.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 03.03.2018 08:00

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 03.03.2018 09:13 # scouser2005
    Админ!
    Опрос на главной — Кто выше Арсенал или Тоттенхэм, уже потерял актуальность.
    Лучше бы поставил — Кто выше финиширует МЮ или Ливерпуль?

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  2. gerrard08 03.03.2018 08:53 # gerrard08
    Комплекс маленького клуба.
    К примеру лфк покс. Цель либо быть первым, либо попость 2-4 не имеет значение уже. Скам же какими то локальными принципами расскидывается.

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  3. blueswin 03.03.2018 08:45 # blueswin
    кажется в итоге никакой борьбы и не будет

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  4. electric 03.03.2018 08:38 # electric
    Придется подвинуться с такой убогой игрой. За 4 место будут бороться с пинсами

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