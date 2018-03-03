Моуриньо хочет непременно финишировать вторым
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его клуб хочет непременно финишировать вторым в Премьер-Лиге.
Понимая, что догнать лидирующий "Манчестер Сити" уже не удастся, Моуриньо настраивает своих подопечных на вторую позицию в Премьер-Лиге. Для Жозе это вопрос принципа.
"Все команды, претендующие на место в четверке, демонстрируют хорошую игру и находятся в равных условиях. Вторую команду и пятую разделяет всего шесть очков".
"Если вы спросите меня, есть ли разница между вторым местом и четвертым, я скажу, что ее практически нет. С точки зрения финансов разницы никакой, с точки зрения престижа – тоже. Заняв четвертое место сейчас, вам даже не придется играть в квалификации Лиги Чемпионов".
"Но лично для меня второе место лучше, чем третье, поэтому мы постараемся и выложимся на максимум. Конечно, место в четверке для нас приоритет, но если вы не можете стать первыми, то лучше стать вторыми", - сообщил Моуриньо Sky Sports.
03.03.2018 08:00
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Последние комментарии:
Админ!
Опрос на главной — Кто выше Арсенал или Тоттенхэм, уже потерял актуальность.
Лучше бы поставил — Кто выше финиширует МЮ или Ливерпуль?
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Комплекс маленького клуба.
К примеру лфк покс. Цель либо быть первым, либо попость 2-4 не имеет значение уже. Скам же какими то локальными принципами расскидывается.
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кажется в итоге никакой борьбы и не будет
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Придется подвинуться с такой убогой игрой. За 4 место будут бороться с пинсами
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