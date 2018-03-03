Клопп: "Больше никаких подарков Бенитесу!"

Клопп и Бенитес Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что больше не хочет дарить очки Рафаэлю Бенитесу из "Ньюкасла".

В двух предыдущих матчах с "Ньюкаслом" мерсисайдцы оба раза разбазаривали преимущество в счете и довольствовались лишь ничьей. Клопп надеется избежать аналогичного сценария в субботу, когда Бенитес нанесет визит бывшему клубу.

"Он легенда "Ливерпуля" и до сих пор один из лучших тренеров в мире. Рафа может с легкостью усложнить тебе жизнь. Он нравится мне как человек, но, думаю, мы преподнесли ему уже слишком много подарков!"

"Мы вели 2:0 на "Энфилде" (в апреле 2016 года), но умудрились сыграть 2:2. Точно так же им повезло в Ньюкасле, когда мы сыграли 1:1. Предстоящая игра тоже будет весьма интересной, но нам нужно научиться сохранять концентрацию", - сообщил Клопп официальному сайту клуба.




Метки Бенитес, Клопп, Ливерпуль, Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор foxmcfc   

Дата 03.03.2018 07:00

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 03.03.2018 09:00 # scouser2005
    Надо разгромить сорок. Рафа Рафой, но надо догонять скам.

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  2. electric 03.03.2018 08:26 # electric
    Согласен. Положим конец на отскоки сорок.

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  3. letonred 03.03.2018 08:07 # letonred
    Не подаришь, так отберет

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