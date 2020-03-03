Ибрагимовича привлекает МЛС
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович признался, что его привлекает вариант с переездом в МЛС.
Пока Ибрагимович залечивает травму, насчет его клубного и международного будущего не утихают разговоры. На днях швед уже намекнул, что может вернуться в сборную ради выступления на Чемпионате Мира.
А сейчас 36-летний нападающий, с уходом которого по окончании сезона Жозе Моуриньо уже смирился, ответил на слухи, сватающие его в "ЛА Гэлакси". По словам Ибрагмовича, его действительно привлекает вариант с переездом в МЛС.
"Лос-Анджелес – прекрасный город, я много раз был там на отдыхе. Думаю, все эти слухи касаются только моего будущего. Когда я играю, они даже не возникают. Когда я отсутствую, они появляются снова и снова. Это лишь означает, что я жив", - сообщил Ибрагимович The Telegraph.
03.03.2018 06:00
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Сколько голов забил в этом сезоне?
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Кому он нужен,это бревно хрустальное
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