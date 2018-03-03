29-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В субботу 3 марта семью поединками стартует 29-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
БЕРНЛИ — ЭВЕРТОН 15:30
"Бернли" по-прежнему не знает побед в 2018 году, но все равно остается выше "Эвертона" в таблице. Это стало возможно благодаря очковому урожаю, собранному в первой половине сезона, включая выигрыш на "Гудисон Парк" в октябре. Взять реванш "ирискам" будет сложно, ведь за весь сезон они одержали только одну победу на выезде — над "Ньюкаслом". "Бордовые" потерпели лишь одно поражение в семи последних встречах с "Эвертоном" на своем поле в рамках высшего дивизиона.
Из лазарета "Бернли" вернулись Джеймс Тарковски и Крис Вуд, а Том Хитон набирает форму в тренировках.
"Эвертон" снова может рассчитывать на защитников Лейтона Бэйнса, Шеймуса Коулмена и Фила Ягиелку, но Эльяким Мангала в этом сезоне уже не сыграет.
ЛЕСТЕР — БОРНМУТ 18:00
Плотность в середине и низу таблицы невероятно велика, что и подчеркивает этот матч. "Борнмут", который все еще не обезопасил себя от вылета, в случае победы сможет приблизиться на расстояние в одно очко к "Лестеру", который сейчас занимает восьмую позицию и даже метит в Лигу Европы. Сценарий с гостевой победой "вишенок" не так уж и не невероятен — из 12 последних баллов "лисы" набрали только два. В рамках Премьер-Лиги "Лестер" еще не обыгрывал "Борнмут" — четыре ничьи и одно поражение.
Нападающий "Лестера" Синдзи Окадзаки возвращается после трех матчей отсутствия с травмой колена.
"Борнмут" по-прежнему лишен только Тайрона Мнгса.
САУТГЕМПТОН — СТОУК 18:00
В любой другой раз такой матч можно было бы воспринимать как лишенную интриги встречу середняков, однако на сей раз "Саутгемптон" и "Стоук" с головой окунулись в борьбу за выживание и отчаянно нуждаются в очках. Еще в ноябре "святые" находились в верхней половине таблицы, но с тех пор одержали лишь одну победу в 15 матчах чемпионата, до сих пор не прибегнув к крайней мере — смене главного тренера. "Саутгемптон" только однажды обыграл "гончаров" в 11 последних встречах в рамках Премьер-Лиги.
"Саутгемптону" предстоит оценить состояние Стивена Дэвиса и Шейна Лонга. Возвращение Чарли Остина после травмы задней поверхности бедра не за горами.
Залечили повреждения лодыжек игроки "Стоука" Райан Шаукросс и Питер Крауч. Ли Грант и Стивен Айрланд травмированы.
СУОНСИ — ВЕСТ ХЭМ 18:00
В преддверии этого матча "Суонси" может похвастать впечатляющей серией из шести побед кряду на "Либерти" с учетом всех соревнований. Седьмая позволила бы "лебедям" выкарабкаться из зоны вылета и сравняться по очкам с "Вест Хэмом", который забивает уже в 11 поединках Премьер-Лиги кряду — не хватает еще семи до клубного рекорда, установленного в феврале-сентябре 2016. "Суонси" лишь однажды обыграл "молотобойцев" в 10 последних встречах — в мае 2016, еще на "Аптон Парк".
На место в старте "Суонси" претендует Андре Айю, лишь в январе вернувшийся в Южный Уэльс из "Вест Хэма".
Защитник "Вест Хэма" Артур Масуаку по-прежнему дисквалифицирован. Педро Обианг, Эдмилсон Фернандеш и Энди Кэрролл отсутствуют с травмами.
ТОТТЕНХЭМ — ХАДДЕРСФИЛД 18:00 Онлайн-трансляции
"Хаддерсфилд" никогда не забудет свой предыдущий визит на "Уэмбли", когда в финале плей-офф Чемпионшипа в прошлом сезоне подопечные Дэвида Вагнера только по пенальти обыграли "Рединг" и завоевали путевку в Премьер-Лигу. В прошлый уикенд "Тоттенхэм", наконец, ворвался в топ-4 Премьер-Лиги и совершенно не заинтересован возвращаться в зону Лиги Европы. "Шпоры" не потерпели ни одного поражения в шести последних встречах с "терьерами" с учетом всех соревнований.
Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген залечил свою лодыжку, но Тоби Алдервейрелд пока не готов.
После болезни возвращается полузащитник "Хаддерсфилда" Филип Биллинг. Крис Леве решил свои проблемы с лодыжкой. Аарон Муй и Элиас Качунга матч этого уикенда пропускают.
УОТФОРД — ВЕСТ БРОМВИЧ 18:00
Потерпев четыре поражения кряду, "Вест Бромвич" как вкопанный застрял на дне Премьер-Лиги и, судя по интонации речей Алана Пардью, уже смирился с неизбежностью своего вылета. "Уотфорд" сейчас занимает 10-е место и стремительно движется к знаковому рубежу в 40 очков, но расслабляться пока не может. "Шершни" уступили лишь однажды в пяти последних встречах с "дроздами" в рамках Премьер-Лиги, а в двух домашних не пропустили ни одного гола.
Вингер "Уотфорда" Жерар Деулофеу выбыл из строя с трещиной в кости стопы. Зато поправился Уилл Хьюз, а Дидье Ндонг решил проблемы личного характера.
"Вест Бромвич" потерял с травмой Даниэля Старриджа.
ЛИВЕРПУЛЬ — НЬЮКАСЛ 20:30 Онлайн-трансляции
Возглавляя "Валенсию", "Челси" и "Ньюкасл", Рафаэль Бенитес не потерпел ни одного поражения в пяти встречах с "Ливерпулем". Чтобы продлить эту серию против своего бывшего клуба, наставнику "сорок" придется совершить чудо, потому что "красные" набрали устрашающую форму. В эру Премьер-Лиги "Ливерпуль" забил 89 голов и одержал 17 домашних побед против "Ньюкасла" — больше, чем против какой-либо другой команды. В четырех последних выездах на "Энфилд" в рамках чемпионата "сороки" схлопотали четыре удаления.
Небольшие проблемы со здоровьем есть у игроков "Ливерпуля" Джеймса Милнера, Джорджиньо Вейналдума и Бена Вудберна. Натаниэль Клайн пока не готов к выходу на поле после травмы спины.
Полузащитник "Ньюкасла" Джонджо Шелви пропускает выезд к своему бывшему клубу из-за травмы колена. Ислам Слимани все еще лечится.
03.03.2018 05:55
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
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