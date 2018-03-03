Кежман котирует Милинкович-Савича выше Погба

Бывший нападающий "Челси" Матея Кежман заявил, что "Манчестер Юнайтед" получит более классного игрока в центр поля, чем имеющиеся, если купит полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича.

Только на этой неделе Кежман, представляющий интересы 23-летнего Милинкович-Савича, рассказал, что за прогрессом его клиента внимательно следят в Англии. По слухам, речь идет о клубе с "Олд Траффорд", который явно недоволен выступлениями Поля Погба.



Матея уверен, что по игровым качествам его соотечественник ничем не уступает дорогостоящему французу. Кежман не сомневается, что в лице серба МЮ получит усиление.



"Когда Сергей только приехал в Италию, его мигом начали сравнивать с Погба. Я, конечно, большой поклонник Поля и восхищаюсь его талантом, но, на мой взгляд, сейчас Сергей обладает более классными и разносторонними качествами", - сообщил Кежман Mozzart Sport.