Кежман котирует Милинкович-Савича выше Погба

Сергей Милинкович-Савич Бывший нападающий "Челси" Матея Кежман заявил, что "Манчестер Юнайтед" получит более классного игрока в центр поля, чем имеющиеся, если купит полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича.

Только на этой неделе Кежман, представляющий интересы 23-летнего Милинкович-Савича, рассказал, что за прогрессом его клиента внимательно следят в Англии. По слухам, речь идет о клубе с "Олд Траффорд", который явно недоволен выступлениями Поля Погба.

Матея уверен, что по игровым качествам его соотечественник ничем не уступает дорогостоящему французу. Кежман не сомневается, что в лице серба МЮ получит усиление.

"Когда Сергей только приехал в Италию, его мигом начали сравнивать с Погба. Я, конечно, большой поклонник Поля и восхищаюсь его талантом, но, на мой взгляд, сейчас Сергей обладает более классными и разносторонними качествами", - сообщил Кежман Mozzart Sport.



Метки Лацио, Манчестер Юнайтед, Милинкович-Савич

Автор foxmcfc   

Дата 03.03.2018 00:00

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  1. baggich-red 03.03.2018 06:30 # baggich-red
    Правильно и говорит. Погба тень себя позапрошлогоднего. Сейчас любой здравый цпз пизже его и по праву. Милинкович-Савич уж точно. Напоминает Погба прошлых лет в юве

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  2. liverpool1892est 03.03.2018 02:14 # liverpool1892est
    Капитан очевидность...Просто в мире нет игрока ниже уровня Погбиньо...а не вру...у меня во дворе бегает даун одноногий у него дцп и Альцгеймер,так вот он играет чуть похуже

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  3. mancunia-planet 03.03.2018 00:05 # mancunia-planet
    завернуть бы этого зверя в МЮ за любые бабки

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