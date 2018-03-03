Кежман котирует Милинкович-Савича выше Погба
Бывший нападающий "Челси" Матея Кежман заявил, что "Манчестер Юнайтед" получит более классного игрока в центр поля, чем имеющиеся, если купит полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича.
Только на этой неделе Кежман, представляющий интересы 23-летнего Милинкович-Савича, рассказал, что за прогрессом его клиента внимательно следят в Англии. По слухам, речь идет о клубе с "Олд Траффорд", который явно недоволен выступлениями Поля Погба.
Матея уверен, что по игровым качествам его соотечественник ничем не уступает дорогостоящему французу. Кежман не сомневается, что в лице серба МЮ получит усиление.
"Когда Сергей только приехал в Италию, его мигом начали сравнивать с Погба. Я, конечно, большой поклонник Поля и восхищаюсь его талантом, но, на мой взгляд, сейчас Сергей обладает более классными и разносторонними качествами", - сообщил Кежман Mozzart Sport.
03.03.2018 00:00
Просмотров: 1739
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Правильно и говорит. Погба тень себя позапрошлогоднего. Сейчас любой здравый цпз пизже его и по праву. Милинкович-Савич уж точно. Напоминает Погба прошлых лет в юве
(ответить)
Капитан очевидность...Просто в мире нет игрока ниже уровня Погбиньо...а не вру...у меня во дворе бегает даун одноногий у него дцп и Альцгеймер,так вот он играет чуть похуже
(ответить)
завернуть бы этого зверя в МЮ за любые бабки
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий