Венгер видит "много позитивных моментов" в поражении от "Сити"

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что видит "много позитивных моментов" в домашнем поражении своей команды от "Манчестер Сити" со счетом 0:3.

Пропустив все три гола от "горожан" уже в первом тайме, хозяева "Эмирейтс" потерпели поражение, которое оставило их в 10 очках от топ-4 Премьер-Лиги.

Также этот результат дополнительно усугубил атмосферу вокруг Венгера и его игроков, однако Арсен считает, что не все так плохо.

"Мы должны проанализировать игру в объективном ключе, матч вчера вечером был не полностью негативным. В игре было и много позитивных моментов. Из-за крупного счета у тебя всегда возникает соблазн подумать, что все было ужасно, но это не так".

"Ты должен сесть и посмотреть с другого ракурса, изучить картину целиком. Нужно проанализировать, где мы были плохи и где были сильны, чтобы в дальнейшем использовать свои сильные стороны и избавиться от слабых".

"Позитив заключается в том, что мы играли в очень высоком темпе, мы были весьма хороши в атакующих действиях, но не смогли воспользоваться моментами, которые создали".

"Думаю, мы имели лучшие моменты в матче. Также я убежден, что мы провели очень динамичный матч и приложили большие усилия. Это был стремительный матч, обе команды играли на хороших скоростях".

"Наш соперник оказался столь же убийственен, как и в финале Кубка Лиги, они использовали каждую слабость, что мы проявили в обороне", — цитирует Венгера Goal.



Метки Арсенал, Венгер, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2018 22:00

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  1. scouser2005 03.03.2018 09:09 # scouser2005
    Самое главное, что есть в матче — это счет на табло. Билл Шенкли.

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  2. liverpool1892est 03.03.2018 01:42 # liverpool1892est
    Семен Венегретович Пуховиков совсем с катушек сьехал,потому что курил на старости лет хуй пойми что...Маразм - это когда не понимаешь, что тебя не понимают.

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  3. van-der-slav 03.03.2018 01:23 # van-der-slav
    мне его жалко как больного на голову. может ему из жалости вечно дают новый контракт?

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  4. fascll 02.03.2018 23:07 # fascll
    старческое слабоумие

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  5. glorfindel 02.03.2018 22:29 # glorfindel
    Очень похожие стадии развития человека:

    Юношеский максимализм и старческий маразм

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  6. budun 02.03.2018 22:27 # budun
    П О З И Т И В

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  7. kos9k 02.03.2018 22:05 # kos9k
    "Позитив заключается в том, что мы играли в очень высоком темпе, мы были весьма хороши в атакующих действиях, но не смогли воспользоваться моментами, которые создали".

    "Думаю, мы имели лучшие моменты в матче. Также я убежден, что мы провели очень динамичный матч и приложили большие усилия. Это был стремительный матч, обе команды играли на хороших скоростях".

    в итоге 0-3 кееек)

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