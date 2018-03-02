Венгер видит "много позитивных моментов" в поражении от "Сити"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что видит "много позитивных моментов" в домашнем поражении своей команды от "Манчестер Сити" со счетом 0:3.

Пропустив все три гола от "горожан" уже в первом тайме, хозяева "Эмирейтс" потерпели поражение, которое оставило их в 10 очках от топ-4 Премьер-Лиги.



Также этот результат дополнительно усугубил атмосферу вокруг Венгера и его игроков, однако Арсен считает, что не все так плохо.



"Мы должны проанализировать игру в объективном ключе, матч вчера вечером был не полностью негативным. В игре было и много позитивных моментов. Из-за крупного счета у тебя всегда возникает соблазн подумать, что все было ужасно, но это не так".



"Ты должен сесть и посмотреть с другого ракурса, изучить картину целиком. Нужно проанализировать, где мы были плохи и где были сильны, чтобы в дальнейшем использовать свои сильные стороны и избавиться от слабых".



"Позитив заключается в том, что мы играли в очень высоком темпе, мы были весьма хороши в атакующих действиях, но не смогли воспользоваться моментами, которые создали".



"Думаю, мы имели лучшие моменты в матче. Также я убежден, что мы провели очень динамичный матч и приложили большие усилия. Это был стремительный матч, обе команды играли на хороших скоростях".



"Наш соперник оказался столь же убийственен, как и в финале Кубка Лиги, они использовали каждую слабость, что мы проявили в обороне", — цитирует Венгера Goal.