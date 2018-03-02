Конте советует "Челси" проявить амбиции и брать пример с "Сити"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, проявить амбиции должен не он, а клуб, приведя в пример "Манчестер Сити".

Уверенно выиграв чемпионский титул Премьер-Лиги в прошлом сезоне, летом команда Конте не получила достаточного усиления, чтобы сделать шаг вперед в своем развитии.



"Синие" уже давно попрощались с надеждой защитить титул, а в данный момент и вовсе находятся за пределами топ-4 Премьер-Лиги. Ранее Конте уже признал, что место в зоне Лиги Чемпионов — основная цель "Челси" на остаток сезон, но что будет в последующие годы, Антонио сказать не берется.



"Я не знаю. Это вопрос, насчет амбиций, не ко мне. Клуб должен показать свои амбиции, а не тренер. Тренер должен очень упорно трудиться каждый день, но амбиции должен показывать клуб", — цитирует Конте Sky Sports.



Также Антонио посоветовал "Челси" брать пример с "Манчестер Сити", своего соперника по воскресному матчу Премьер-Лиги. Антонио делает акцент на отличных отношениях тренера и клуба, а также на инвестициях, что совершили "горожане".



"Мы обязаны отдать должное этой команде, потому что они великолепно продвигаются по сезону. Иногда очень сложно найти слабое место в этой команде".



"Думаю, когда ты очень хорошо трудишься, когда между тренером и клубом установились отличные отношения, тогда ты можешь делать свою работу так, как тебе хочется, стараясь улучшать команду. Кроме того, "Сити" имеет возможность тратить много денег".



"Когда у тебя есть эти слагаемые — хороший тренер, деньги для трат на трансферном рынке и амбиции — это дает результат", — добавил Конте.