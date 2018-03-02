"Манчестер Сити" оштрафован на 50 тысяч фунтов

Фабиан Дельф "Манчестер Сити" был оштрафован на 50 тысяч фунтов за потерю контроля над своими игроками в матче Кубка Англии против "Уигана".

Напомним, в прошлом месяце представитель Лиги Один поставил крест на мечтах "горожан" о покере, нанеся лидеру Премьер-Лиги поражение со счетом 2:0.

Весь второй тайм того матча "Сити" играл вдесятером после удаления Фабиана Дельфа за грубый прыжок в ноги соперника. Поступок "горожанина" спровоцировал стычку двух команд на поле — а равно их наставников у бровки. Рефери Энтони Тэйлор оказался в эпицентре этого конфликта.

Как гласит официальное заявление FA, клуб с "Этихад" согласился с выдвинутыми обвинениями и сегодня был наказан денежным штрафом в размере 50 тыс. фунтов.

Добавим, что та игра была отмечена еще двумя инцидентами нефутбольного характера. После финального свистка нападающий "Сити" Серхио Агуэро повздорил с фанатом "Уигана", но избежал каких-либо санкций. Вдобавок Ассоциация предъявила обвинения Хосепу Гвардиолу за ношение желтой ленты как политического символа — главному тренеру "горожан" надлежит предоставить свой ответ до понедельника.



Метки FA, Кубок Англии, Манчестер Сити, Уиган

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2018 21:00

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Последние комментарии:




  1. danny949494 02.03.2018 21:48 # danny949494
    Это как оштрафовать меня на 1 рубль.

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  2. manutd-20champ 02.03.2018 21:43 # manutd-20champ
    как слону дробина

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  3. eraktl 02.03.2018 21:30 # eraktl
    Все МС банкрот

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