"Манчестер Сити" оштрафован на 50 тысяч фунтов

"Манчестер Сити" был оштрафован на 50 тысяч фунтов за потерю контроля над своими игроками в матче Кубка Англии против "Уигана".

Напомним, в прошлом месяце представитель Лиги Один поставил крест на мечтах "горожан" о покере, нанеся лидеру Премьер-Лиги поражение со счетом 2:0.



Весь второй тайм того матча "Сити" играл вдесятером после удаления Фабиана Дельфа за грубый прыжок в ноги соперника. Поступок "горожанина" спровоцировал стычку двух команд на поле — а равно их наставников у бровки. Рефери Энтони Тэйлор оказался в эпицентре этого конфликта.



Как гласит официальное заявление FA, клуб с "Этихад" согласился с выдвинутыми обвинениями и сегодня был наказан денежным штрафом в размере 50 тыс. фунтов.



Добавим, что та игра была отмечена еще двумя инцидентами нефутбольного характера. После финального свистка нападающий "Сити" Серхио Агуэро повздорил с фанатом "Уигана", но избежал каких-либо санкций. Вдобавок Ассоциация предъявила обвинения Хосепу Гвардиолу за ношение желтой ленты как политического символа — главному тренеру "горожан" надлежит предоставить свой ответ до понедельника.