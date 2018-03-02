"Тоттенхэм" готовит новый контракт для Сона

Своей блестящей игрой в этом сезоне нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин подтолкнул клуб к переговорам о новом контракте.

Сон выступает за "шпор" с 2015 года, когда он перебрался из "Байера" и заключил контракт на пять лет с зарплатой в 60 тысяч фунтов в неделю.



С тех пор 25-летний южнокореец зарекомендовал себя ценным игроком команды Маурисио Почеттино, забив 26 голов и отдав 11 результативных передач в 89 матчах Премьер-Лиги.



В этом сезоне Сон вывел свою игру на новый уровень, отличившись 13 раз с учетом всех соревнований, что делает его вторым лучшим бомбардиром команды после Харри Кейна.



Сейчас нападающий приближается к двум заключительным годам по действующему контракту, и в остатке сезона "Тоттенхэм" планирует пригласить Сона к столу переговоров, чтобы обсудить продление сотрудничества, сообщает Evening Standard.