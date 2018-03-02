"Тоттенхэм" готовит новый контракт для Сона
Своей блестящей игрой в этом сезоне нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин подтолкнул клуб к переговорам о новом контракте.
Сон выступает за "шпор" с 2015 года, когда он перебрался из "Байера" и заключил контракт на пять лет с зарплатой в 60 тысяч фунтов в неделю.
С тех пор 25-летний южнокореец зарекомендовал себя ценным игроком команды Маурисио Почеттино, забив 26 голов и отдав 11 результативных передач в 89 матчах Премьер-Лиги.
В этом сезоне Сон вывел свою игру на новый уровень, отличившись 13 раз с учетом всех соревнований, что делает его вторым лучшим бомбардиром команды после Харри Кейна.
Сейчас нападающий приближается к двум заключительным годам по действующему контракту, и в остатке сезона "Тоттенхэм" планирует пригласить Сона к столу переговоров, чтобы обсудить продление сотрудничества, сообщает Evening Standard.
02.03.2018 20:30
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Последние комментарии:
больше плюсов чем минусов.
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Достоин. Может Сонни и не бывать топ игроком, но свой высокий уровень он держит и порой его голы приносят команде очень важные очки. Да и в команде нет более позитивного и компанейского парня. Конечно порой Сон бесит своими эпичными промахами из позиций с которых даже жена Рэднаппа не промахнулась бы, но можно быть уверенным что Сонни в итоге всеравно своего добьется). Такой вот футболист.)
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Арсенал же, в свою очередь, для Венгера.
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