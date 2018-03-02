Моуриньо не уверен, останется ли Феллайни в "Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что до сих пор не знает, останется ли полузащитник Маруан Феллайни в клубе на следующий сезон.

После недавнего продления сотрудничества с Сэмом Джонстоном, Дейли Блиндом и Эшли Янгом "красные дьяволы" теперь обладают только тремя игроками, чьи контракты истекают в конце этого сезона.



И если с уходом Златана Ибрагимовича тренер уже смирился, а для Майкла Кэррика подготовил место в своем штабе, то ситуация с Феллайни остается неопределенной. И все же Моуриньо надеется сохранить 30-летнего бельгийца.



"Останется он или уйдет? Я не знаю. Я хочу, чтобы он остался. Клуб хочет, чтобы он остался. Но я правда не знаю, в какой стадии переговоры, насколько велики разногласия между предложением и его запросами".



"Он все еще молод. Сейчас он травмирован и перенес небольшую операцию, но это незначительная травма, и через пару недель он снова будет играть".



"Поэтому если мы пройдем "Севилью" в Лиге Чемпионов, думаю, он будет готов к гипотетическому четвертьфиналу, к гипотетическому полуфиналу Кубка Лиги и к паре последних месяцев борьбы в Премьер-Лиге", — цитирует Моуриньо Daily Mail.