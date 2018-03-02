Менди планирует вернуться к дерби Манчестера

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди может вернуться в строй к дерби против "Манчестер Юнайтед" 7 апреля.

Сыграв считанное количество матчей за "горожан" после своего перехода из "Монако", в сентябре против "Кристал Пэлас" Менди надорвал крестообразные связки правого колена.



Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола тогда быстро развеял появившиеся слухи о том, что Бенжамен пропустит остаток сезона, однако точные сроки возвращения 23-летнего француза никогда не назывались.



И вот сегодня стало известно, что Менди может вернуться к дерби Манчестера на "Этихад" через месяц — матчу, в котором "горожане" потенциально могут оформить чемпионство в Премьер-Лиге.



"Я иду на поправку немного быстрее, чем изначально ожидалось, поэтому, возможно, вернусь немного раньше. Я уверен насчет этого. Думаю, я могу вернуться через четыре недели. С такими вещами не нужно слишком спешить, всему свое время".



"Посмотрим, как будут идти мои дела, но я упорно тружусь и настроен оптимистично. Дерби Манчестера — реалистичная цель. Я держу в уме этот матч и по-настоящему хочу в нем сыграть".



"Конечно, на горизонте есть еще Чемпионат Мира. Но в отношении Чемпионата Мира у меня нет сомнений", — сообщил Менди официальному веб-сайту "Сити".