Клопп рад, что "Ливерпуль" не заметил потери Коутиньо

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рад, что его команда справилась с потерей Филиппе Коутиньо и выдала серию удачную матчей.

После продажи Коутиньо в "Барселону" мерсисайдцы набрали еще более впечатляющий ход: команда активно дышит в спину "Манчестер Юнайтед" и практически забронировала за собой место в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Клопп рад, что "Ливерпуль" не заметил потери своего лидера.



"Все знают, насколько Фил был важен для "Ливерпуля". В тех матчах, где у нас немногое получалось, мы могли просто отдать ему мяч, а он бы уже что-нибудь придумал".



"Когда Фила не было, мы пытались перераспределить ответственномть на каждого без исключения игрока. Иногда это не срабатывало, но после его ухода команда активизировалась и правильно отреагировала".



"Мы сражались за Фила и хотели его сохранить, но, честно говоря, я больше не думаю об этом. Такое ощущение, что с тех пор прошел уже целый год", - приводит слова Клоппа ESPN.