Клопп рад, что "Ливерпуль" не заметил потери Коутиньо
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рад, что его команда справилась с потерей Филиппе Коутиньо и выдала серию удачную матчей.
После продажи Коутиньо в "Барселону" мерсисайдцы набрали еще более впечатляющий ход: команда активно дышит в спину "Манчестер Юнайтед" и практически забронировала за собой место в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Клопп рад, что "Ливерпуль" не заметил потери своего лидера.
"Все знают, насколько Фил был важен для "Ливерпуля". В тех матчах, где у нас немногое получалось, мы могли просто отдать ему мяч, а он бы уже что-нибудь придумал".
"Когда Фила не было, мы пытались перераспределить ответственномть на каждого без исключения игрока. Иногда это не срабатывало, но после его ухода команда активизировалась и правильно отреагировала".
"Мы сражались за Фила и хотели его сохранить, но, честно говоря, я больше не думаю об этом. Такое ощущение, что с тех пор прошел уже целый год", - приводит слова Клоппа ESPN.
02.03.2018 19:00
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Последние комментарии:
ёскажу больше...барселона не заметила его появления
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фил неплохой игрок, но не рассчитал по скудоумию, что у клоппа он был первым и вырос бы до больших высот, а у барсиков первым не будет никогда, да и хоть треснет его всегда будут рассматривать как одного из многих, к тому же клопп хорошо наварил на продаже, таких деньжат фил и близко не стоит
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спихнули переоцененку, боруссия вообще какого -то инвалида втюрила каталонцам, ору.
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