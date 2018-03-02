Моуриньо ожидает, что Ибрагимович уйдет в конце сезона

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил, что ожидает ухода нападающего Златана Ибрагимовича из клуба по окончании сезона.

Вернувшись в строй после семи месяцев отсутствия с тяжелой травмой колена, Златан вскоре вновь угодил в лазарет и лишь недавно вернулся к полноценным тренировкам.



Вполне очевидно, что 36-летнему шведу уже не вернуть место в стартовом составе и ту важнейшую роль, которую он играл в прошлом сезоне. Отлично понимает это и Моуриньо.



"Все мы думаем, что это его последний сезон в "Манчестер Юнайтед". А продолжит он играть ил нет, зависит только от него самого, это очень личное решение".



"Думаю, такой удивительный игрок с удивительной карьерой заслуживает право самостоятельно принять решение о своей жизни, своем будущем. Нам лишь остается жалеть, что эта ужасная травма случилась в неподходящий момент — он мог бы провести пару великолепных сезонов с нами и должен был это сделать".



"В этом сезоне ему по-настоящему сложно. Он не травмирован. Но полностью ли он счастлив, готов играть и убежден, что в состоянии помогать команде в этот самый момент? Нет. Он искренний малый, он чемпион, и он хочет вернуться лишь тогда, когда будет чувствовать, что полностью готов. Он упорно трудится, и я надеюсь, он достигнет этого уровня", — цитирует Моуриньо Sky Sports.